https://ria.ru/20230103/zelenskiy-1842993331.html

Зеленский обсудил с премьером Канады укрепление обороноспособности Украины

Зеленский обсудил с премьером Канады укрепление обороноспособности Украины - РИА Новости, 03.01.2023

Зеленский обсудил с премьером Канады укрепление обороноспособности Украины

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:51

2023-01-03T23:51

2023-01-03T23:51

в мире

джастин трюдо

владимир зеленский

украина

канада

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины. "Предметный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте. Я выразил благодарность за решительную поддержку нашего государства Канадой. Мы договорились о шагах по реализации Формулы мира", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным". Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы "помочь Украине выиграть войну". Также премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора во вторник с Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221220/kredit-1839981427.html

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в мире, джастин трюдо, владимир зеленский, украина, канада