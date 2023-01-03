https://ria.ru/20230103/zapad-1842980347.html

"На России не остановятся". В США раскрыли глобальный план Запада

"На России не остановятся". В США раскрыли глобальный план Запада - РИА Новости, 03.01.2023

"На России не остановятся". В США раскрыли глобальный план Запада

Успех в украинском конфликте мог бы вдохновить Запад на глобальную вооруженную агрессию, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T20:22

2023-01-03T20:22

2023-01-03T23:15

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украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Успех в украинском конфликте мог бы вдохновить Запад на глобальную вооруженную агрессию, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Партии зеленых Аджаму Барака.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221114/kherson-1831452933.html

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политика, россия, сша, украина