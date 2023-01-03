20:22 03.01.2023 (обновлено: 23:15 03.01.2023)
"На России не остановятся". В США раскрыли глобальный план Запада
Правозащитник Барака: в случае успеха на Украине Запад начнет глобальную военную агрессию
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Успех в украинском конфликте мог бы вдохновить Запад на глобальную вооруженную агрессию, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Партии зеленых Аджаму Барака.
"Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это еще больше подстегнуло бы "коллективный Запад" продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада", — написал он в Twitter.
Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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