https://ria.ru/20230103/vykhodnye-1842911496.html

В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных

В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных - РИА Новости, 03.01.2023

В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных

Сокращение количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, дискуссия по этому поводу будет продолжаться, но просто сократить эти выходные будет... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:49

2023-01-03T10:49

2023-01-03T10:49

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сокращение количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, дискуссия по этому поводу будет продолжаться, но просто сократить эти выходные будет неправильно, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. "Есть сторонники длинных выходных и есть противники длинных выходных. Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить", — сказал Нилов. Он отметил, что противники длинных новогодних выходных есть и среди профессионального сообщества. По его словам, следует провести социологическое исследование и обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии. "К продолжительным праздникам разное отношение не только у граждан, которые хотели бы в другой период отдыхать, но и у профессионального сообщества… Нужно эту тему обсудить и провести нормальные социологические исследования, понять, как общество к этому относится… Для этого есть площадка трехсторонней комиссии", — добавил он. По его словам, он поддерживает сохранение длинных новогодних выходных. "Лично я положительно отношусь к длинным выходным на Новый год… Что точно нужно сделать — сделать 31 декабря выходным днем, зафиксировать в Трудовом кодексе, перенеся его с 8 января", — отметил он.

https://ria.ru/20230103/prazdniki-1842895453.html

https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр