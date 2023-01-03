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В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных - РИА Новости, 03.01.2023
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В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных
В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных - РИА Новости, 03.01.2023
В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных
Сокращение количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, дискуссия по этому поводу будет продолжаться, но просто сократить эти выходные будет... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:49
2023-01-03T10:49
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сокращение количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, дискуссия по этому поводу будет продолжаться, но просто сократить эти выходные будет неправильно, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. "Есть сторонники длинных выходных и есть противники длинных выходных. Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить", — сказал Нилов. Он отметил, что противники длинных новогодних выходных есть и среди профессионального сообщества. По его словам, следует провести социологическое исследование и обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии. "К продолжительным праздникам разное отношение не только у граждан, которые хотели бы в другой период отдыхать, но и у профессионального сообщества… Нужно эту тему обсудить и провести нормальные социологические исследования, понять, как общество к этому относится… Для этого есть площадка трехсторонней комиссии", — добавил он. По его словам, он поддерживает сохранение длинных новогодних выходных. "Лично я положительно отношусь к длинным выходным на Новый год… Что точно нужно сделать — сделать 31 декабря выходным днем, зафиксировать в Трудовом кодексе, перенеся его с 8 января", — отметил он.
https://ria.ru/20230103/prazdniki-1842895453.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
10:49 03.01.2023
 
В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных

Депутат от ЛДПР Нилов выступил за дискуссию по поводу сокращения новогодних выходных

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании в Государственной думе
Депутаты на пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты на пленарном заседании в Государственной думе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сокращение количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, дискуссия по этому поводу будет продолжаться, но просто сократить эти выходные будет неправильно, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня.
"Есть сторонники длинных выходных и есть противники длинных выходных. Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить", — сказал Нилов.
Он отметил, что противники длинных новогодних выходных есть и среди профессионального сообщества. По его словам, следует провести социологическое исследование и обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии.
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"К продолжительным праздникам разное отношение не только у граждан, которые хотели бы в другой период отдыхать, но и у профессионального сообщества… Нужно эту тему обсудить и провести нормальные социологические исследования, понять, как общество к этому относится… Для этого есть площадка трехсторонней комиссии", — добавил он.
По его словам, он поддерживает сохранение длинных новогодних выходных. "Лично я положительно отношусь к длинным выходным на Новый год… Что точно нужно сделать — сделать 31 декабря выходным днем, зафиксировать в Трудовом кодексе, перенеся его с 8 января", — отметил он.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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