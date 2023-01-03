Рейтинг@Mail.ru
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение - РИА Новости, 03.01.2023
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение
Западные страны поставляют Украине устаревшее вооружение с целью обновить свой собственный арсенал, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Яцек... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:17
2023-01-03T15:55
украина
киев
вооруженные силы украины
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Западные страны поставляют Украине устаревшее вооружение с целью обновить свой собственный арсенал, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман."Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии. Прямо говоря, это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ. Такое плачевное состояние техники объясняется тем, что она поставляется Киеву со старых военных складов", — говорится в материале.Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), как указал Тохман, также подтвердили, что большая часть оружия с Запада поступает на Украину из старых военных резервов; это делается для того, чтобы освободить склады и пополнить их новым вооружением.Такая очистка от хлама очень выгодна Западу, продолжил обозреватель, и американские военные концерны, в частности Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, уже заключают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и их союзников по альянсу."Если говорить, например, о переносном зенитном ракетном комплекте Stinger, то, помимо Америки, украинцам его передали Дания, Италия, Латвия, Литва и Нидерланды. Американский Raytheon уже заключил контракт на сумму 625 миллионов долларов на восполнение их численности на складах", — цитируют британских журналистов.Как считает журналист, под видом военной помощи Вашингтон преследует свои цели и лоббирует продажу оружия в интересах собственного ВПК.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html
https://ria.ru/20230103/ozhidaniya-1842892196.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, вооруженные силы украины, сша, нато, в мире
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, США, НАТО, В мире
12:17 03.01.2023 (обновлено: 15:55 03.01.2023)
 
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение

NDP: НАТО поставляет Киеву металлолом и рухлядь, чтобы обновить свой арсенал

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Западные страны поставляют Украине устаревшее вооружение с целью обновить свой собственный арсенал, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман.
"Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии. Прямо говоря, это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ. Такое плачевное состояние техники объясняется тем, что она поставляется Киеву со старых военных складов", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 05:11
Французский наемник потерял на Украине ногу и оказался никому не нужен
Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), как указал Тохман, также подтвердили, что большая часть оружия с Запада поступает на Украину из старых военных резервов; это делается для того, чтобы освободить склады и пополнить их новым вооружением.
Такая очистка от хлама очень выгодна Западу, продолжил обозреватель, и американские военные концерны, в частности Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, уже заключают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и их союзников по альянсу.
"Если говорить, например, о переносном зенитном ракетном комплекте Stinger, то, помимо Америки, украинцам его передали Дания, Италия, Латвия, Литва и Нидерланды. Американский Raytheon уже заключил контракт на сумму 625 миллионов долларов на восполнение их численности на складах", — цитируют британских журналистов.
Как считает журналист, под видом военной помощи Вашингтон преследует свои цели и лоббирует продажу оружия в интересах собственного ВПК.

"В действительности это всего лишь диверсионный шаг Запада, который хочет использовать выделенные средства для модернизации своего вооружения, которое придет на смену переданному Украине металлолому", — подытожил Тохман.

После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 04:10
Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году
 
УкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала