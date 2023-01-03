12:17 03.01.2023 (обновлено: 15:55 03.01.2023)
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение
NDP: НАТО поставляет Киеву металлолом и рухлядь, чтобы обновить свой арсенал
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Западные страны поставляют Украине устаревшее вооружение с целью обновить свой собственный арсенал, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман.
"Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии. Прямо говоря, это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ. Такое плачевное состояние техники объясняется тем, что она поставляется Киеву со старых военных складов", — говорится в материале.
Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), как указал Тохман, также подтвердили, что большая часть оружия с Запада поступает на Украину из старых военных резервов; это делается для того, чтобы освободить склады и пополнить их новым вооружением.
Такая очистка от хлама очень выгодна Западу, продолжил обозреватель, и американские военные концерны, в частности Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, уже заключают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и их союзников по альянсу.
"Если говорить, например, о переносном зенитном ракетном комплекте Stinger, то, помимо Америки, украинцам его передали Дания, Италия, Латвия, Литва и Нидерланды. Американский Raytheon уже заключил контракт на сумму 625 миллионов долларов на восполнение их численности на складах", — цитируют британских журналистов.
Как считает журналист, под видом военной помощи Вашингтон преследует свои цели и лоббирует продажу оружия в интересах собственного ВПК.
"В действительности это всего лишь диверсионный шаг Запада, который хочет использовать выделенные средства для модернизации своего вооружения, которое придет на смену переданному Украине металлолому", — подытожил Тохман.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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