https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842937487.html

В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы

В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы - РИА Новости, 03.01.2023

В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы

В Кремле обещали своевременно сообщить о встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:58

2023-01-03T13:58

2023-01-03T14:11

политика

владимир путин

геннадий зюганов

госдума рф

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Кремле обещали своевременно сообщить о встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести "не откладывая". "Сообщим о сроках своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230102/opros-1842784106.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф