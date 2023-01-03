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В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы
В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы - РИА Новости, 03.01.2023
В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы
В Кремле обещали своевременно сообщить о встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:58
2023-01-03T13:58
2023-01-03T14:11
политика
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Кремле обещали своевременно сообщить о встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести "не откладывая". "Сообщим о сроках своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ
13:58 03.01.2023 (обновлено: 14:11 03.01.2023)
В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы
Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина с главами думских фракций