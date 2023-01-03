https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842921534.html

Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу

Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу - РИА Новости, 03.01.2023

Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:05

2023-01-03T12:05

2023-01-03T12:42

владимир путин

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной приборной базы."Валерий Николаевич, вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует. Как идет работа по этому направлению, прежде всего, конечно, гражданского назначения?" - начал беседу Путин.Также президент попросил министра оценить работу по развитию линейки учебно-лабораторного оборудования для отечественных вузов. Фальков ответил, что с 2023 года в РФ будет увеличиваться номенклатура этих приборов.

https://ria.ru/20221214/obrazovanie-1838561839.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия