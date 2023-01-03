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Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу - РИА Новости, 03.01.2023
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Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу
Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу - РИА Новости, 03.01.2023
Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:05
2023-01-03T12:42
владимир путин
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной приборной базы."Валерий Николаевич, вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует. Как идет работа по этому направлению, прежде всего, конечно, гражданского назначения?" - начал беседу Путин.Также президент попросил министра оценить работу по развитию линейки учебно-лабораторного оборудования для отечественных вузов. Фальков ответил, что с 2023 года в РФ будет увеличиваться номенклатура этих приборов.
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владимир путин, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
Владимир Путин, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия
12:05 03.01.2023 (обновлено: 12:42 03.01.2023)
 
Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу

Президент Путин и глава Минобрнауки Фальков обсудили отечественную приборную базу

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной приборной базы.
"Валерий Николаевич, вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует. Как идет работа по этому направлению, прежде всего, конечно, гражданского назначения?" - начал беседу Путин.
Также президент попросил министра оценить работу по развитию линейки учебно-лабораторного оборудования для отечественных вузов. Фальков ответил, что с 2023 года в РФ будет увеличиваться номенклатура этих приборов.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 12:47
Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование
 
Владимир ПутинВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Россия
 
 
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