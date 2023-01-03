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Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу
Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу - РИА Новости, 03.01.2023
Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:05
2023-01-03T12:05
2023-01-03T12:42
владимир путин
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной приборной базы."Валерий Николаевич, вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует. Как идет работа по этому направлению, прежде всего, конечно, гражданского назначения?" - начал беседу Путин.Также президент попросил министра оценить работу по развитию линейки учебно-лабораторного оборудования для отечественных вузов. Фальков ответил, что с 2023 года в РФ будет увеличиваться номенклатура этих приборов.
https://ria.ru/20221214/obrazovanie-1838561839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
Владимир Путин, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия
12:05 03.01.2023 (обновлено: 12:42 03.01.2023)
Путин на встрече с Фальковым обсудил отечественную приборную базу
Президент Путин и глава Минобрнауки Фальков обсудили отечественную приборную базу
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, в частности они обсудили развитие отечественной приборной базы.
"Валерий Николаевич, вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, пообсуждать с вами, – это отечественная приборная база. У нас целая программа существует. Как идет работа по этому направлению, прежде всего, конечно, гражданского назначения?" - начал беседу Путин.
Также президент попросил министра оценить работу по развитию линейки учебно-лабораторного оборудования для отечественных вузов. Фальков ответил, что с 2023 года в РФ будет увеличиваться номенклатура этих приборов.