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В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка - РИА Новости, 03.01.2023
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В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка
В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка - РИА Новости, 03.01.2023
В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка
В мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка, такое мнение высказал профессор Ван Вэнь в статье для... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T06:02
2023-01-03T15:11
в мире
китай
сша
латинская америка
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка, такое мнение высказал профессор Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.Ушедший 2022 год стал годом "девестернизации", поскольку все больше государств – от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — "тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок".Ван Вэнь обратил внимание на то, что "незападный мир представляет собой невиданную ранее картину". Автор подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а лишь о том, что незападные страны начинают задумываться прежде всего о своих национальных интересах, избавляясь от западной зависимости и контроля."В 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться", — резюмировал Ван Вэнь.Ранее SCMP предупредила, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку. В публикации проводится параллель между сегодняшними Соединенными Штатами и "такой же жадной до власти Римской империей". В частности, утверждается в статье, американский госсекретарь Энтони Блинкен руководствуется ошибочной убежденностью в том, что он является госсекретарем всего мира, а не только США.В российском МИД неоднократно подчеркивали, что попытки американских властей "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, а партнерство двух стран успешно проходит испытание на прочность.
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в мире, китай, сша, латинская америка, экономическое сообщество асеан, россия
В мире, Китай, США, Латинская Америка, Экономическое сообщество АСЕАН, Россия
06:02 03.01.2023 (обновлено: 15:11 03.01.2023)
 
В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка

Финансист из КНР Ван Вэнь заявил о росте числа стран, отвергающих миропорядок стран Запада

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГорящий государственный флаг США
Горящий государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка, такое мнение высказал профессор Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.
Ушедший 2022 год стал годом "девестернизации", поскольку все больше государств – от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — "тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок".
Ван Вэнь обратил внимание на то, что "незападный мир представляет собой невиданную ранее картину". Автор подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а лишь о том, что незападные страны начинают задумываться прежде всего о своих национальных интересах, избавляясь от западной зависимости и контроля.
"В 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться", — резюмировал Ван Вэнь.
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Ранее SCMP предупредила, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку. В публикации проводится параллель между сегодняшними Соединенными Штатами и "такой же жадной до власти Римской империей". В частности, утверждается в статье, американский госсекретарь Энтони Блинкен руководствуется ошибочной убежденностью в том, что он является госсекретарем всего мира, а не только США.
В российском МИД неоднократно подчеркивали, что попытки американских властей "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, а партнерство двух стран успешно проходит испытание на прочность.
 
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