https://ria.ru/20230103/vosstanie-1842894111.html

В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка

В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка - РИА Новости, 03.01.2023

В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" против западного порядка

В мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка, такое мнение высказал профессор Ван Вэнь в статье для... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T06:02

2023-01-03T06:02

2023-01-03T15:11

в мире

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экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка, такое мнение высказал профессор Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.Ушедший 2022 год стал годом "девестернизации", поскольку все больше государств – от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — "тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок".Ван Вэнь обратил внимание на то, что "незападный мир представляет собой невиданную ранее картину". Автор подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а лишь о том, что незападные страны начинают задумываться прежде всего о своих национальных интересах, избавляясь от западной зависимости и контроля."В 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться", — резюмировал Ван Вэнь.Ранее SCMP предупредила, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку. В публикации проводится параллель между сегодняшними Соединенными Штатами и "такой же жадной до власти Римской империей". В частности, утверждается в статье, американский госсекретарь Энтони Блинкен руководствуется ошибочной убежденностью в том, что он является госсекретарем всего мира, а не только США.В российском МИД неоднократно подчеркивали, что попытки американских властей "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, а партнерство двух стран успешно проходит испытание на прочность.

https://ria.ru/20230102/konflikt-1842810433.html

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в мире, китай, сша, латинская америка, экономическое сообщество асеан, россия