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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных - РИА Новости, 03.01.2023
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:11
2023-01-03T18:33
безопасность
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Так, семьям погибших во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Эта мера также применяется в том случае, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.В свою очередь, для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов. В указе также уточняется, что получение этих средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.Кроме того, согласно документу, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле "один месяц службы за два".Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230103/pomosch-1842964008.html
https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html
россия
украина
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безопасность, россия, владимир путин, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
17:11 03.01.2023 (обновлено: 18:33 03.01.2023)
 
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Президент Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Так, семьям погибших во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Эта мера также применяется в том случае, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.
В свою очередь, для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.
В указе также уточняется, что получение этих средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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Кроме того, согласно документу, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле "один месяц службы за два".
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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