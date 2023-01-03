https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных - РИА Новости, 03.01.2023

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:11

2023-01-03T17:11

2023-01-03T18:33

безопасность

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Так, семьям погибших во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Эта мера также применяется в том случае, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.В свою очередь, для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов. В указе также уточняется, что получение этих средств не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении иных мер социальной поддержки.Кроме того, согласно документу, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле "один месяц службы за два".Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230103/pomosch-1842964008.html

https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html

россия

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)