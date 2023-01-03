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Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении

Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 03.01.2023

Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих и 14 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:47

2023-01-03T14:47

2023-01-03T16:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих и 14 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф