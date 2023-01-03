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Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/voennye-1842943391.html
Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении
Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении - РИА Новости, 03.01.2023
Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих и 14 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:47
2023-01-03T16:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих и 14 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об уничтожении иностранных наемников в ДНР
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донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:47 03.01.2023 (обновлено: 16:52 03.01.2023)
 
Минобороны рассказало об украинских потерях на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 90 украинских военных на Донецком направлении

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 90 украинских военнослужащих и 14 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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