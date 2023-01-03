https://ria.ru/20230103/vintovka-1842906220.html

В США остались в восторге от российской винтовки

В США остались в восторге от российской винтовки - РИА Новости, 03.01.2023

В США остались в восторге от российской винтовки

Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive похвалил российскую винтовку Мосина, восхитившись ее точностью. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:08

2023-01-03T10:08

2023-01-03T13:11

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive похвалил российскую винтовку Мосина, восхитившись ее точностью.Он подробно рассказал о том, как российская снайперская винтовка, история которой включает больше сотни лет и многократное применение в многочисленных конфликтах, до сих пор остается мощным и очень точным оружием."Оружие получило официальное обозначение "трехлинейная винтовка образца 1891 года". В ней использовался внутренний магазин на пять патронов", — отметил обозреватель.Несмотря на то что оружие было создано не в Советском Союзе, винтовка закрепила свою репутацию после ее использования Красной армией во время Великой Отечественной войны, продолжил автор.Свою собственную винтовку Мосина, как пишет офицер в отставке, он приобрел в 2008 году и произвел из нее около тысячи выстрелов.Кроме того, он рекомендовал приобрести ее "ради владения мощным историческим экспонатом".

https://ria.ru/20221226/zrk-1841288650.html

https://ria.ru/20221211/kalashnikov-1837835833.html

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технологии, сша, в мире, оружие