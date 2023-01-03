https://ria.ru/20230103/vintovka-1842906220.html
В США остались в восторге от российской винтовки
В США остались в восторге от российской винтовки - РИА Новости, 03.01.2023
В США остались в восторге от российской винтовки
Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive похвалил российскую винтовку Мосина, восхитившись ее точностью. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:08
2023-01-03T10:08
2023-01-03T13:11
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive похвалил российскую винтовку Мосина, восхитившись ее точностью.Он подробно рассказал о том, как российская снайперская винтовка, история которой включает больше сотни лет и многократное применение в многочисленных конфликтах, до сих пор остается мощным и очень точным оружием."Оружие получило официальное обозначение "трехлинейная винтовка образца 1891 года". В ней использовался внутренний магазин на пять патронов", — отметил обозреватель.Несмотря на то что оружие было создано не в Советском Союзе, винтовка закрепила свою репутацию после ее использования Красной армией во время Великой Отечественной войны, продолжил автор.Свою собственную винтовку Мосина, как пишет офицер в отставке, он приобрел в 2008 году и произвел из нее около тысячи выстрелов.Кроме того, он рекомендовал приобрести ее "ради владения мощным историческим экспонатом".
https://ria.ru/20221226/zrk-1841288650.html
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технологии, сша, в мире, оружие
Технологии, США, В мире, Оружие
10:08 03.01.2023 (обновлено: 13:11 03.01.2023)
В США остались в восторге от российской винтовки
Американский офицер Орр остался в восторге от российской винтовки Мосина
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive
похвалил российскую винтовку Мосина, восхитившись ее точностью.
Он подробно рассказал о том, как российская снайперская винтовка, история которой включает больше сотни лет и многократное применение в многочисленных конфликтах, до сих пор остается мощным и очень точным оружием.
"Оружие получило официальное обозначение "трехлинейная винтовка образца 1891 года". В ней использовался внутренний магазин на пять патронов", — отметил обозреватель.
Несмотря на то что оружие было создано не в Советском Союзе, винтовка закрепила свою репутацию после ее использования Красной армией
во время Великой Отечественной войны, продолжил автор.
Свою собственную винтовку Мосина, как пишет офицер в отставке, он приобрел в 2008 году и произвел из нее около тысячи выстрелов.
"Несмотря на сильную отдачу, возраст оружия и то, как слабо дребезжал затвор, когда я передергивал его туда-сюда, "старая бабушка" была очень точной. Я не проводил более детальных и методичных тестов на точность, которые я обычно делаю для своих обзоров пистолетов, но тем не менее я был поражен тем, как легко я попадал в то, во что целился, на расстоянии 91 метра", — отметил Орр.
Кроме того, он рекомендовал приобрести ее "ради владения мощным историческим экспонатом".