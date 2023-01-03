https://ria.ru/20230103/vashington-1842892521.html

Шеф полиции Вашингтона предупредил о риске нового штурма Капитолия

Шеф полиции Вашингтона предупредил о риске нового штурма Капитолия - РИА Новости, 03.01.2023

Шеф полиции Вашингтона предупредил о риске нового штурма Капитолия

Шеф полиции Вашингтона Том Менгер предупредил об угрозе новых беспорядков, подобных штурму Капитолия 6 января 2021 года. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T04:49

2023-01-03T04:49

2023-01-03T11:19

в мире

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Шеф полиции Вашингтона Том Менгер предупредил об угрозе новых беспорядков, подобных штурму Капитолия 6 января 2021 года. По словам Менгера, полиция Вашингтона провела "более 100 значительных улучшений", чтобы повысить свою готовность. Среди них, в частности, требование проработать план действий на случай инцидентов при демонстрациях, сотрудничество с "десятками правоохранительных органов" и усиление разведывательной составляющей в работе полицейских. "Конгресс провел законодательство, которое наделяет шефа столичной полиции США правом вводить чрезвычайное положение в одностороннем порядке и призывать национальную гвардию", — добавил Менгер.Он также признал, что вашингтонским полицейским необходимо продолжить эту работу.Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20220610/kapitoliy-1794444529.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша