04:49 03.01.2023 (обновлено: 11:19 03.01.2023)
Шеф полиции Вашингтона предупредил о риске нового штурма Капитолия
Шеф полиции Вашингтона Менгер предупредил, что штурм Капитолия 2021 года может повториться
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Шеф полиции Вашингтона Том Менгер предупредил об угрозе новых беспорядков, подобных штурму Капитолия 6 января 2021 года.
"С учетом разобщенного состояния нашей нации атака, подобная той, которую департамент пережил 6 января 2021 года, может случиться снова", — говорится в его заявлении.
По словам Менгера, полиция Вашингтона провела "более 100 значительных улучшений", чтобы повысить свою готовность. Среди них, в частности, требование проработать план действий на случай инцидентов при демонстрациях, сотрудничество с "десятками правоохранительных органов" и усиление разведывательной составляющей в работе полицейских.
"Конгресс провел законодательство, которое наделяет шефа столичной полиции США правом вводить чрезвычайное положение в одностороннем порядке и призывать национальную гвардию", — добавил Менгер.
Он также признал, что вашингтонским полицейским необходимо продолжить эту работу.
Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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