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Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году
Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году
Оптимальными валютами для сбережений в этом году будут юань и гонконгский доллар, при этом лучше всего приобретать их не в чистом виде, а, например, открыть... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:42
2023-01-03T09:06
экономика
михаил зельцер
сша
азия
оаэ
бкс мир инвестиций
московская биржа
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Оптимальными валютами для сбережений в этом году будут юань и гонконгский доллар, при этом лучше всего приобретать их не в чистом виде, а, например, открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к этим валютам, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "При выборе объекта для вложения своих сбережений нужно обязательно соотносить перспективы и риски, и валютные инструменты также обладают данными характеристиками... Если оценивать инструмент в координатах "риск-доходность", то валюты Поднебесной (юань и гонконгский доллар - ред.) - оптимальный выбор", - считает Зельцер. Он объяснил, что с учетом санкционного давления ряда стран их валюты становятся наиболее рисковыми вложениями, а привлекательность валют дружественных стран и тех, кто занял нейтральную позицию, повышается. К тому же растет товарооборот со странами Азии. Поэтому и растет интерес к юаню и гонконгскому доллару. "Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро", - обратил внимание эксперт. При этом представляют интерес валюты с жесткой привязкой к самому доллару США - а это как раз гонконгский доллар, с которым на бирже уже идёт активная торговля, - а также дирхам ОАЭ, который скоро должен появиться на бирже. При этом их курс фиксирован и изменяется пропорционально отклонению рубля от доллара, а "рисков с расчетами там быть не должно", отмечает Зельцер. Эксперт также обращает внимание на то, что лучше покупать не саму валюту, а финансовые инструменты, которые в ней номинированы. Например, можно открыть вклад в юанях или дирхаме, или же приобрести облигации российских крупных корпораций с привязкой к юаню, так как по ним доходность будет чуть выше. Также в декабре было видно сильное ослабление рубля, так, доллар США дорожал до 70 рублей и юань - до 10 рублей. "Поэтому, локальный потенциал валют вверх после столько активного ралли значительно сокращен. Лучше дождаться некоторой коррекции от круглых отметок, и уже после входить в интересующие валютные инструменты. Скажем, от 67,5-65 рублей по доллару США и выше 9,5 рублей за юань", - заключил эксперт.
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экономика, михаил зельцер, сша, азия, оаэ, бкс мир инвестиций, московская биржа
Экономика, Михаил Зельцер, США, Азия, ОАЭ, БКС Мир инвестиций, Московская биржа
08:42 03.01.2023 (обновлено: 09:06 03.01.2023)
 
Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений в 2023 году

Эксперт Зельцер: юань и гонконгский доллар будут лучшими валютами для сбережений 2023 года

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Оптимальными валютами для сбережений в этом году будут юань и гонконгский доллар, при этом лучше всего приобретать их не в чистом виде, а, например, открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к этим валютам, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"При выборе объекта для вложения своих сбережений нужно обязательно соотносить перспективы и риски, и валютные инструменты также обладают данными характеристиками... Если оценивать инструмент в координатах "риск-доходность", то валюты Поднебесной (юань и гонконгский доллар - ред.) - оптимальный выбор", - считает Зельцер.
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Он объяснил, что с учетом санкционного давления ряда стран их валюты становятся наиболее рисковыми вложениями, а привлекательность валют дружественных стран и тех, кто занял нейтральную позицию, повышается. К тому же растет товарооборот со странами Азии. Поэтому и растет интерес к юаню и гонконгскому доллару. "Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро", - обратил внимание эксперт.
При этом представляют интерес валюты с жесткой привязкой к самому доллару США - а это как раз гонконгский доллар, с которым на бирже уже идёт активная торговля, - а также дирхам ОАЭ, который скоро должен появиться на бирже. При этом их курс фиксирован и изменяется пропорционально отклонению рубля от доллара, а "рисков с расчетами там быть не должно", отмечает Зельцер.
Эксперт также обращает внимание на то, что лучше покупать не саму валюту, а финансовые инструменты, которые в ней номинированы. Например, можно открыть вклад в юанях или дирхаме, или же приобрести облигации российских крупных корпораций с привязкой к юаню, так как по ним доходность будет чуть выше.
Также в декабре было видно сильное ослабление рубля, так, доллар США дорожал до 70 рублей и юань - до 10 рублей. "Поэтому, локальный потенциал валют вверх после столько активного ралли значительно сокращен. Лучше дождаться некоторой коррекции от круглых отметок, и уже после входить в интересующие валютные инструменты. Скажем, от 67,5-65 рублей по доллару США и выше 9,5 рублей за юань", - заключил эксперт.
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ЭкономикаМихаил ЗельцерСШААзияОАЭБКС Мир инвестицийМосковская биржа
 
 
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