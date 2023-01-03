https://ria.ru/20230103/ukraina-1842964633.html

Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине

Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.01.2023

Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине

Французский актер Омар Си, сыгравший в фильме "1+1", раскритиковал западную общественность, которая переживает из-за событий на Украине, но не беспокоится о... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:53

2023-01-03T17:53

2023-01-03T17:59

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Французский актер Омар Си, сыгравший в фильме "1+1", раскритиковал западную общественность, которая переживает из-за событий на Украине, но не беспокоится о многолетнем кровопролитии в Африке и на Ближнем Востоке.Актер добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.

https://ria.ru/20221227/chaplin-1841545614.html

украина

африка

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в мире, украина, африка, франция, ближний восток