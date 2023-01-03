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Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842964633.html
Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине
Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.01.2023
Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине
Французский актер Омар Си, сыгравший в фильме "1+1", раскритиковал западную общественность, которая переживает из-за событий на Украине, но не беспокоится о... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:53
2023-01-03T17:59
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Французский актер Омар Си, сыгравший в фильме "1+1", раскритиковал западную общественность, которая переживает из-за событий на Украине, но не беспокоится о многолетнем кровопролитии в Африке и на Ближнем Востоке.Актер добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.
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в мире, украина, африка, франция, ближний восток
Шоубиз, В мире, Украина, Африка, Франция, Ближний Восток
17:53 03.01.2023 (обновлено: 17:59 03.01.2023)
 
Французский актер резко раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине

Французский актер Омар Си раскритиковал лицемерие Запада из-за конфликта на Украине

© AFP 2022 / Julien de RosaФранцузский актер Омар Си
Французский актер Омар Си - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Julien de Rosa
Французский актер Омар Си. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Французский актер Омар Си, сыгравший в фильме "1+1", раскритиковал западную общественность, которая переживает из-за событий на Украине, но не беспокоится о многолетнем кровопролитии в Африке и на Ближнем Востоке.
"Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор", — рассказал он в интервью Le Parisien.
Актер добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.
США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.
По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.
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