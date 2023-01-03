https://ria.ru/20230103/ukraina-1842950731.html

СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне

СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 03.01.2023

СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне

США не стали удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поставкам тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишут обозреватели... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:50

2023-01-03T15:50

2023-01-03T19:27

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694d0f4b4f81e53c62062b3692504f26.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США не стали удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поставкам тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишут обозреватели Politico.По информации издания, Белый дом категорически отказался снабжать ВСУ армейскими тактическими ракетными комплексами, потому что считает подобную военную технику слишком опасной в контексте противостояния России.Как отмечают авторы, американские боеприпасы, способные ударить на глубину до 300 километров, остаются в списке главных желаний киевского руководства. При этом западные специалисты отмечают, что наличие в войсках таких совершенных систем, как Patriot и ATACMS, не даст решительного перевеса. Более того, они, вероятнее всего, не подойдут для выполнения задач на Украине из-за своих специфических тактико-технических характеристик, утверждают эксперты.Например, Patriot представляет собой высотный ракетный комплекс большой дальности, используемый против межконтинентальных баллистических ракет и высоколетящих самолетов. Это не то, что нужно против обычных ракет и БПЛА, уточнили они.В конце декабря Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии