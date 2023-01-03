https://ria.ru/20230103/ukraina-1842950731.html
СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне
СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 03.01.2023
СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне
США не стали удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поставкам тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишут обозреватели... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:50
2023-01-03T15:50
2023-01-03T19:27
политика
владимир зеленский
джо байден
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вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США не стали удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поставкам тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишут обозреватели Politico.По информации издания, Белый дом категорически отказался снабжать ВСУ армейскими тактическими ракетными комплексами, потому что считает подобную военную технику слишком опасной в контексте противостояния России.Как отмечают авторы, американские боеприпасы, способные ударить на глубину до 300 километров, остаются в списке главных желаний киевского руководства. При этом западные специалисты отмечают, что наличие в войсках таких совершенных систем, как Patriot и ATACMS, не даст решительного перевеса. Более того, они, вероятнее всего, не подойдут для выполнения задач на Украине из-за своих специфических тактико-технических характеристик, утверждают эксперты.Например, Patriot представляет собой высотный ракетный комплекс большой дальности, используемый против межконтинентальных баллистических ракет и высоколетящих самолетов. Это не то, что нужно против обычных ракет и БПЛА, уточнили они.В конце декабря Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html
https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html
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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
15:50 03.01.2023 (обновлено: 19:27 03.01.2023)
СМИ: власти США резко ответили на главную просьбу Зеленского в Вашингтоне
Politico: США отказали Зеленскому в просьбе о поставках тактических ракет для ВСУ