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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
Украинские войска в 11.55 мск снова обстреляли Яковлевку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:27
2023-01-03T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск снова обстреляли Яковлевку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.55 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
12:27 03.01.2023 (обновлено: 12:41 03.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку

Украинские войска выпустили по Яковлевке и Макеевке десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск снова обстреляли Яковлевку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.55 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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