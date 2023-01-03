12:27 03.01.2023 (обновлено: 12:41 03.01.2023)
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
Украинские войска выпустили по Яковлевке и Макеевке десять снарядов натовского калибра
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск снова обстреляли Яковлевку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.55 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.