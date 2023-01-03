https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку

Украинские войска в 11.55 мск снова обстреляли Яковлевку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:27

2023-01-03T12:27

2023-01-03T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск снова обстреляли Яковлевку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.55 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/obstrel-1842864561.html

макеевка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк