ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники
ГИБДД: контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники будет "крайне строгим"
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние праздники намерены усилить работу по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
"В новогодние праздники контроль за трезвостью водителей со стороны сотрудников Госавтоинспекции и специалистов Минздрава будет крайне строгим. Уклониться от проверок и освидетельствования, если будут замечены даже малейшие признаки опьянения, не получится. Организована дополнительная работа для проведения оперативного медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что если участнику движения известно, что водитель сел за руль под градусом, то нужно незамедлительно обратиться к инспекторам ГИБДД или позвонить в полицию.
В ведомстве также добавили, что всего лишь за первые дни 2023 года в РФ произошло более 500 аварий, в них погибли более 80 человек.
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