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ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники - РИА Новости, 03.01.2023
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ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники
ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники - РИА Новости, 03.01.2023
ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники
Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние праздники намерены усилить работу по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:41
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние праздники намерены усилить работу по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Отмечается, что если участнику движения известно, что водитель сел за руль под градусом, то нужно незамедлительно обратиться к инспекторам ГИБДД или позвонить в полицию. В ведомстве также добавили, что всего лишь за первые дни 2023 года в РФ произошло более 500 аварий, в них погибли более 80 человек.
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россия, гибдд мвд рф, общество
Россия, ГИБДД МВД РФ, Общество
19:41 03.01.2023
 
ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники

ГИБДД: контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники будет "крайне строгим"

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние праздники намерены усилить работу по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
"В новогодние праздники контроль за трезвостью водителей со стороны сотрудников Госавтоинспекции и специалистов Минздрава будет крайне строгим. Уклониться от проверок и освидетельствования, если будут замечены даже малейшие признаки опьянения, не получится. Организована дополнительная работа для проведения оперативного медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что если участнику движения известно, что водитель сел за руль под градусом, то нужно незамедлительно обратиться к инспекторам ГИБДД или позвонить в полицию.
В ведомстве также добавили, что всего лишь за первые дни 2023 года в РФ произошло более 500 аварий, в них погибли более 80 человек.
ДТП в районе 30 километра автодороги Обход города Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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