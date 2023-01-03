https://ria.ru/20230103/trezvost-1842975600.html

ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники

ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники - РИА Новости, 03.01.2023

ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в новогодние праздники

Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние праздники намерены усилить работу по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T19:41

2023-01-03T19:41

2023-01-03T19:41

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава в новогодние праздники намерены усилить работу по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Отмечается, что если участнику движения известно, что водитель сел за руль под градусом, то нужно незамедлительно обратиться к инспекторам ГИБДД или позвонить в полицию. В ведомстве также добавили, что всего лишь за первые дни 2023 года в РФ произошло более 500 аварий, в них погибли более 80 человек.

https://ria.ru/20230103/avarii-1842974760.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гибдд мвд рф, общество