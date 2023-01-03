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Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп
Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2023
Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп
Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:33
2023-01-03T23:33
2023-01-03T23:45
сша
россия
государственный департамент сша
линн трейси
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве", - сказал Прайс в ходе брифинга.Он добавил, что Вашингтон считает важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, "особенно в период напряженности".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, государственный департамент сша, линн трейси
США, Россия, Государственный департамент США, Линн Трейси
23:33 03.01.2023 (обновлено: 23:45 03.01.2023)
Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп
Госдеп: новый посол США в России Трейси приступит к работе в ближайшие дни