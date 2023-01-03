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Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2023
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Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп
Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2023
Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп
Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:33
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сша
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве", - сказал Прайс в ходе брифинга.Он добавил, что Вашингтон считает важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, "особенно в период напряженности".
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сша, россия, государственный департамент сша, линн трейси
США, Россия, Государственный департамент США, Линн Трейси
23:33 03.01.2023 (обновлено: 23:45 03.01.2023)
 
Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп

Госдеп: новый посол США в России Трейси приступит к работе в ближайшие дни

© Public domain Линн Трейси
Линн Трейси
© Public domain
Линн Трейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Он добавил, что Вашингтон считает важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, "особенно в период напряженности".
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 02:50
В Госдуме прокомментировали назначение Трейси послом США в России
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАЛинн Трейси
 
 
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