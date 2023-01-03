https://ria.ru/20230103/treysi-1842992352.html

Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп

Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2023

Новый посол США в России приступит к работе в ближайшие дни, заявил Госдеп

Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:33

2023-01-03T23:33

2023-01-03T23:45

сша

россия

государственный департамент сша

линн трейси

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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве", - сказал Прайс в ходе брифинга.Он добавил, что Вашингтон считает важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, "особенно в период напряженности".

https://ria.ru/20221222/gosduma-1840404301.html

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, государственный департамент сша, линн трейси