https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html

Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке

Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023

Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке

Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:06

2023-01-03T13:06

2023-01-03T15:04

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

донецкая народная республика

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САМАРА, 3 янв — РИА Новости. Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся на площади Славы также почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню. Память погибших военнослужащих также почтили в Тольятти. По данным администрации города, мероприятие прошло в парке Победы. У Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, жители Тольятти.Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате погибли 63 человека.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил, что среди жертв обстрела есть жители региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221229/vozmezdie-1842331203.html

https://ria.ru/20230102/makeevka-1842861075.html

самарская область

тольятти

донецкая народная республика

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Траурный митинг в Самарской области в память о погибших в Макеевке Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке 2023-01-03T13:06 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, донецкая народная республика