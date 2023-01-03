13:06 03.01.2023 (обновлено: 15:04 03.01.2023)
Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке
В Самаре прошел митинг в память о погибших военнослужащих в Макеевке
САМАРА, 3 янв — РИА Новости. Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся на площади Славы также почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.
"Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и однозначно победа будет за нами", — сказала председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.
Память погибших военнослужащих также почтили в Тольятти. По данным администрации города, мероприятие прошло в парке Победы. У Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, жители Тольятти.
Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате погибли 63 человека.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил, что среди жертв обстрела есть жители региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.