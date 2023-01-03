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Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года - РИА Новости, 03.01.2023
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
2023-01-03T14:00
2023-01-03T14:00
2023-01-03T13:51
истории.doc
подкаст
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Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
audio/mpeg
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.