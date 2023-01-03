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Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года - РИА Новости, 03.01.2023
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Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
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Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года - РИА Новости, 03.01.2023
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
2023-01-03T14:00
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Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
audio/mpeg
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Истории.doc, Подкаст
14:00 03.01.2023
 

Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года

Истории.doc
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Полина Панина
Звукорежиссер: Андрей Темнова
 
Истории.docПодкаст
 
 
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