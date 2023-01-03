https://ria.ru/20230103/traditsii-1842480669.html

Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года

Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года - РИА Новости, 03.01.2023

Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года

На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.

2023-01-03T14:00

2023-01-03T14:00

2023-01-03T13:51

истории.doc

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842479328_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_cb9db9bbecde6dd7c0162e0a065df72e.jpg

Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января. audio/mpeg

Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио