https://ria.ru/20230103/tesla-1842911910.html
Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей
Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей - РИА Новости, 03.01.2023
Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей
Американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок за прошлый год рекордные 1,31 миллиона машин, что на 40% превышает показатель за 2021 год,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:53
2023-01-03T10:53
2023-01-03T10:53
пало-альто
калифорния
tesla motors
toyota corolla
авто
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок за прошлый год рекордные 1,31 миллиона машин, что на 40% превышает показатель за 2021 год, следует из отчетности компании. В частности, Tesla за 2022 год поставила 1,247 миллиона электромобилей Model 3 и Y, что на 37% превышает показатель за 2021 год. Поставки Model S и X в то же время выросли в 2,7 раза и составили 66,705 тысячи машин. Производство электромобилей компании также увеличилось по итогам прошлого года – на 47%, до 1,37 миллиона машин. Больше всего Tesla произвела электромобилей Model 3 и Y, 1,298 миллиона, а Model S и X – 71,177 тысячи. Поставки электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2022 года выросли на 31%, до рекордных 405,278 тысячи электромобилей, которые включают в себя 388,131 тысячи Model 3 и Y и 17,147 тысячи Model S и X. Производство в октябре-декабре выросло на 44% – до 439,701 тысячи, из которых 419,088 тысячи приходится на Model 3 и Y и 20,613 тысячи на Model S и X. Поставки Tesla на рынок за четвертый квартал хоть и стали рекордными, но оказались меньше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, которые ожидали за октябрь-декабрь 420,76 тысячи электромобилей. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20221229/tesla-1842139762.html
https://ria.ru/20221117/tesla-1832094336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пало-альто, калифорния, tesla motors, toyota corolla, авто
Пало-Альто, Калифорния, Tesla motors, Toyota Corolla, Авто
Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей
Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордные 1,31 миллиона электромобилей
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок за прошлый год рекордные 1,31 миллиона машин, что на 40% превышает показатель за 2021 год, следует из отчетности компании.
В частности, Tesla
за 2022 год поставила 1,247 миллиона электромобилей Model 3 и Y, что на 37% превышает показатель за 2021 год. Поставки Model S и X в то же время выросли в 2,7 раза и составили 66,705 тысячи машин.
Производство электромобилей компании также увеличилось по итогам прошлого года – на 47%, до 1,37 миллиона машин. Больше всего Tesla произвела электромобилей Model 3 и Y, 1,298 миллиона, а Model S и X – 71,177 тысячи.
Поставки электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2022 года выросли на 31%, до рекордных 405,278 тысячи электромобилей, которые включают в себя 388,131 тысячи Model 3 и Y и 17,147 тысячи Model S и X. Производство в октябре-декабре выросло на 44% – до 439,701 тысячи, из которых 419,088 тысячи приходится на Model 3 и Y и 20,613 тысячи на Model S и X.
Поставки Tesla на рынок за четвертый квартал хоть и стали рекордными, но оказались меньше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, которые ожидали за октябрь-декабрь 420,76 тысячи электромобилей.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто
, штат Калифорния
. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.