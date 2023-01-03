https://ria.ru/20230103/tesla-1842911910.html

Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей

Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей - РИА Новости, 03.01.2023

Tesla за 2022 год поставила клиентам рекордное число электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок за прошлый год рекордные 1,31 миллиона машин, что на 40% превышает показатель за 2021 год,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:53

2023-01-03T10:53

2023-01-03T10:53

пало-альто

калифорния

tesla motors

toyota corolla

авто

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок за прошлый год рекордные 1,31 миллиона машин, что на 40% превышает показатель за 2021 год, следует из отчетности компании. В частности, Tesla за 2022 год поставила 1,247 миллиона электромобилей Model 3 и Y, что на 37% превышает показатель за 2021 год. Поставки Model S и X в то же время выросли в 2,7 раза и составили 66,705 тысячи машин. Производство электромобилей компании также увеличилось по итогам прошлого года – на 47%, до 1,37 миллиона машин. Больше всего Tesla произвела электромобилей Model 3 и Y, 1,298 миллиона, а Model S и X – 71,177 тысячи. Поставки электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2022 года выросли на 31%, до рекордных 405,278 тысячи электромобилей, которые включают в себя 388,131 тысячи Model 3 и Y и 17,147 тысячи Model S и X. Производство в октябре-декабре выросло на 44% – до 439,701 тысячи, из которых 419,088 тысячи приходится на Model 3 и Y и 20,613 тысячи на Model S и X. Поставки Tesla на рынок за четвертый квартал хоть и стали рекордными, но оказались меньше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, которые ожидали за октябрь-декабрь 420,76 тысячи электромобилей. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20221229/tesla-1842139762.html

https://ria.ru/20221117/tesla-1832094336.html

пало-альто

калифорния

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пало-альто, калифорния, tesla motors, toyota corolla, авто