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В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов - РИА Новости, 03.01.2023
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В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов - РИА Новости, 03.01.2023
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов
Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:39
2023-01-03T14:00
стамбул
исламское государство
в мире
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы."В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле задержан иностранец, предположительно причастный к террористической организации ДЕАШ* (ДАИШ, арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ* - ред.)", - сообщает агентство.По данным управления безопасности Стамбула, задержанный (инициалы M.A) планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами."В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.* Террористическая организация, запрещена в России
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стамбул, исламское государство, в мире
Стамбул, Исламское государство, В мире
13:39 03.01.2023 (обновлено: 14:00 03.01.2023)
 
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения в туристических местах

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.
"В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле задержан иностранец, предположительно причастный к террористической организации ДЕАШ* (ДАИШ, арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ* - ред.)", - сообщает агентство.
По данным управления безопасности Стамбула, задержанный (инициалы M.A) планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами.
"В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.
* Террористическая организация, запрещена в России
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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СМИ: израильские силовики задержали восьмерых подозреваемых в терроризме
 
СтамбулИсламское государствоВ мире
 
 
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