https://ria.ru/20230103/stambul-1842935338.html
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов - РИА Новости, 03.01.2023
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов
Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:39
2023-01-03T13:39
2023-01-03T14:00
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы."В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле задержан иностранец, предположительно причастный к террористической организации ДЕАШ* (ДАИШ, арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ* - ред.)", - сообщает агентство.По данным управления безопасности Стамбула, задержанный (инициалы M.A) планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами."В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230101/izrail-1842736138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, исламское государство, в мире
Стамбул, Исламское государство, В мире
13:39 03.01.2023 (обновлено: 14:00 03.01.2023)
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения в туристических местах