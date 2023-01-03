https://ria.ru/20230103/stambul-1842935338.html

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов - РИА Новости, 03.01.2023

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения на туристов

Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:39

2023-01-03T13:39

2023-01-03T14:00

стамбул

исламское государство

в мире

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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Иностранец, предположительно причастный к ИГ* задержан в Стамбуле, он планировал нападения в популярных среди туристов местах, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы."В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле задержан иностранец, предположительно причастный к террористической организации ДЕАШ* (ДАИШ, арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ* - ред.)", - сообщает агентство.По данным управления безопасности Стамбула, задержанный (инициалы M.A) планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами."В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230101/izrail-1842736138.html

стамбул

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, исламское государство, в мире