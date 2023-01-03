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Конгресс США начинает работу в не подконтрольном Байдену составе

Конгресс США начинает работу в не подконтрольном Байдену составе - РИА Новости, 03.01.2023

Конгресс США начинает работу в не подконтрольном Байдену составе

Американский конгресс начинает работу в новом составе, нижняя палата переходит под контроль республиканцев - оппонентов президента Джо Байдена, настроенных и... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T00:15

2023-01-03T00:15

2023-01-03T00:15

в мире

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американский конгресс начинает работу в новом составе, нижняя палата переходит под контроль республиканцев - оппонентов президента Джо Байдена, настроенных и способных затормозить реализацию его политической программы. Во вторник к присяге будут приведены 222 конгрессмена-республиканца и 212 их коллег по палате представителей от Демократической партии. В сенате, который по итогам ноябрьских выборов обновился на треть, демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49 мандатов. Демократическое большинство в обеих палатах позволяло администрации первые два года работы принимать визионерские законы на триллионы долларов и ограждало от политических нападок. Переход палаты представителей под контроль республиканцев со сменой спикера и руководства комитетов угрожает стреножить вторую половину президентства Байдена, когда становится возможным многое - от "шатдаунов" до парламентских расследований и даже попыток импичмента. В повестке конгресса борьба с изменением климата или ужесточение правил владения оружием уступят место инициативам, направленным на развитие углеводородной энергетики, ограничение миграции или репродуктивных свобод. Республиканцы обещают положить конец затратным предложениям, особенно социальной направленности. Исполнительной власти придется либо искать компромисс с законодателями, либо ветировать их начинания. Хроническим явлением могут стать "шатдауны" - временное прекращение работы федеральных органов власти по причине бюджетных разногласий. При поддержке конгресса Байдену за первые два года у власти удалось провести законы о коронавирусном стимулировании экономики почти на два триллиона долларов, полутриллионных инфраструктурных инвестициях, вложениях 700 миллиардов в социальную сферу и экологию, выделении почти 300 миллиардов на развитие полупроводниковых производств в США. В сессию "хромой утки", уже после выборов, но еще до начала работы обновленного конгресса, демократическое большинство успело одобрить федеральные гарантии однополых браков и утвердить бюджет на 2023 финансовый год объемом в 1,7 триллиона долларов, из которых почти 45 миллиардов выделяются в помощь Украине. Республиканцы требовали оставить бюджет новому составу палаты представителей и теперь угрожают автоматически блокировать законопроекты всех, кто к ним не прислушался. Не оспаривая необходимости помогать Украине в конфликте с Россией, республиканцы обещают отказаться от выписки "открытых чеков" и требуют тщательного аудита ассигнуемых миллиардов. В декабре демократы завершили резонансное парламентское расследование штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа. Специальный комитет палаты представителей выпустил 800-страничный отчет о событиях 6 января 2021 года и рекомендовал министерству юстиции предъявить экс-президенту четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве и пособничестве мятежу. Республиканское большинство в палате оставит в покое Трампа, но, возможно, столь же публично займется изучением деловых связей Хантера Байдена и вовлеченности в них его отца - действующего президента США. Не исключено, что дело дойдет до импичмента, однако реальное смещение Байдена споткнется об отсутствие у республиканцев контроля над сенатом. Предметом парламентских расследований, от которых Белый дом был до сих пор огражден, могут стать миграционная политика, вывод американских войск из Афганистана, генезис коронавирусной пандемии или цензура в социальных сетях. Республиканское большинство, помимо общей незначительности перевеса над демократами, может оказаться ослаблено внутренними противоречиями - между сторонниками Трампа и старым истеблишментом, который рассматривает экс-президента как обузу, сомневается в его перспективах в 2024 году и винит в неоправдавшихся надеждах на триумф республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс. В новом конгрессе с авансцены сходит "железная леди" американского парламентаризма - демократка Нэнси Пелоси. Она стала первой в истории женщиной во главе палаты представителей, которая занимала пост спикера дольше, чем кто-либо, кроме Сэма Рэйберна, и, наряду с ним же, была единственной, кто вернулся на эту должность после перерыва. Пелоси говорит, что "имела удовольствие работать с тремя президентами", хотя именно работа без удовольствия с четвертым - Трампом - принесла ей общенациональную известность, обожание либералов и ненависть консерваторов. Она прилюдно разорвала текст речи Трампа, с которой тот выступал перед обеими палатами конгресса, грозилась "вырубить его", когда в Капитолий уже рвались разыскивающие ее трамписты. Под ее руководством палата представителей дважды объявляла Трампу импичмент и завершила расследование событий 6 января с рекомендациями предать суду бывшего президента, который собирается вновь побороться за Белый дом. В августе миллионы, затаив дыхание, следили за полетом Пелоси на Тайвань, опасаясь силовой реакции Китая на провокацию и начала Третьей мировой. Весной Пелоси побывала с тайным визитом в Киеве, а в декабре с помпой принимала в конгрессе Владимира Зеленского, получив от него орден и украинский флаг с автографами военных. Сама спикер своим главным достижением не раз называла то, что в 2009-2010 годах ей титаническими усилиями удалось обеспечить в палате большинство для принятия законопроекта тогдашнего президента Барака Обамы о доступном здравоохранении. В политических кругах и прессе периодически звучали вопросы о прозорливости ее супруга, который якобы совершал сверхприбыльные операции на фондовом рынке в преддверии тех или иных парламентских решений. Подозрения и пересуды сменились сочувствием, когда Полу Пелоси проломил голову молотком мужчина, ворвавшийся в их семейный дом в Сан-Франциско. Демократы, включая Байдена, использовали эту историю, чтобы перед парламентскими выборами обвинить республиканцев в разжигании ненависти в американском обществе. Пелоси остается в новом составе палаты представителей рядовой конгрессвумен, не став претендовать на формальное лидерство в демократическом меньшинстве. На то, что нового возвращения не планируется, намекают почести, с которыми ее проводили коллеги. В Капитолии теперь висит парадный портрет Пелоси, ее именем названа одна из аудиторий, о жизненном пути снят комплиментарный документальный фильм. Главным кандидатом на пост спикера считается республиканец Кевин Маккарти, однако против него выступили несколько однопартийцев, поставив под сомнение вероятность избрания, для которого требуется 218 голосов. Спикером сената остается вице-президент Камала Харрис, а демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконнелл, как ожидается, сохранят должности лидеров большинства и меньшинства соответственно.

https://ria.ru/20221224/putin-1841016951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/podderzhka-1837110032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/bayden-1832346675.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1829828493.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/bayden-1826395389.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси, сша, украина, россия, конгресс сша