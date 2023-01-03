https://ria.ru/20230103/spiker-1842992185.html
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки - РИА Новости, 03.01.2023
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки
Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:31
2023-01-03T23:31
2023-01-03T23:31
в мире
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование.Фаворит, республиканец Кевин Маккарти, вновь не получил необходимых для победы 218 голосов, отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, но опередил однопартийца Джима Джордана.За Маккарти, как и в первый раз, проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, вся фракция демократов, за Джордана – 19.Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html
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в мире, кевин маккарти, сша, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, США, Конгресс США
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки
Палата представителей США проведет новое голосование за спикера после двух попыток
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование.
Фаворит, республиканец Кевин Маккарти
, вновь не получил необходимых для победы 218 голосов, отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, но опередил однопартийца Джима Джордана.
За Маккарти, как и в первый раз, проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, вся фракция демократов, за Джордана – 19.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.