https://ria.ru/20230103/spiker-1842992185.html

Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки

Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки - РИА Новости, 03.01.2023

Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки

Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:31

2023-01-03T23:31

2023-01-03T23:31

в мире

кевин маккарти

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование.Фаворит, республиканец Кевин Маккарти, вновь не получил необходимых для победы 218 голосов, отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, но опередил однопартийца Джима Джордана.За Маккарти, как и в первый раз, проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, вся фракция демократов, за Джордана – 19.Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html

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в мире, кевин маккарти, сша, конгресс сша