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Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки - РИА Новости, 03.01.2023
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Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки - РИА Новости, 03.01.2023
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки
Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:31
2023-01-03T23:31
в мире
кевин маккарти
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование.Фаворит, республиканец Кевин Маккарти, вновь не получил необходимых для победы 218 голосов, отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, но опередил однопартийца Джима Джордана.За Маккарти, как и в первый раз, проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, вся фракция демократов, за Джордана – 19.Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
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в мире, кевин маккарти, сша, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, США, Конгресс США
23:31 03.01.2023
 
Палата представителей США не смогла выбрать спикера со второй попытки

Палата представителей США проведет новое голосование за спикера после двух попыток

© AP Photo / Julio CortezКапитолий, США
Капитолий, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование.
Фаворит, республиканец Кевин Маккарти, вновь не получил необходимых для победы 218 голосов, отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, но опередил однопартийца Джима Джордана.
За Маккарти, как и в первый раз, проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, вся фракция демократов, за Джордана – 19.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 20:57
Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе
 
В миреКевин МаккартиСШАКонгресс США
 
 
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