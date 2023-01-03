https://ria.ru/20230103/spiker-1842986247.html

Палата представителей США не смогла выбрать спикера с первого раза

Палата представителей США не смогла выбрать спикера с первого раза - РИА Новости, 03.01.2023

Палата представителей США не смогла выбрать спикера с первого раза

Палата представителей конгресса США не смогла избрать спикера с первого раза. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T21:51

2023-01-03T21:51

2023-01-03T23:30

сша

палата представителей сша

в мире

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не смогла избрать спикера с первого раза.Фаворит, республиканец Кевин Маккарти, не получил необходимых для победы 218 голосов, отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, однако опередил однопартийца Энди Биггса.За Маккарти проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса — 212, то есть вся фракция демократов, за Биггса — десять. Сам Маккарти ранее оценил численность внутрипартийной оппозиции в 5-20 конгрессменов из 222 членов республиканского большинства в нижней палате конгресса.Повторное голосование также не выявило победителя. За Маккарти, как и в первый раз, проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, вся фракция демократов, за Джордана – 19.Конгресс во вторник приступил к работе в новом составе с нижней палатой под контролем республиканцев — оппонентов президента Джо Байдена. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования, и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20230103/makkarti-1842981765.html

https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, палата представителей сша, в мире, кевин маккарти, конгресс сша