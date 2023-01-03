https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842988808.html
Спецоперация, 3 января: уничтожение украинских РСЗО и наемников
Спецоперация, 3 января: уничтожение украинских РСЗО и наемников - РИА Новости, 04.01.2023
Спецоперация, 3 января: уничтожение украинских РСЗО и наемников
Минобороны России сообщило во вторник о мощных ударах по украинским силам на подконтрольной Киеву территории Краматорского района Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-03T22:32
2023-01-03T22:32
2023-01-04T00:03
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
дмитрий азаров
россия
украина
самарская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842458062_0:222:3016:1918_1920x0_80_0_0_dc22032fdf3383cb56724d77b50d271f.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Минобороны России сообщило во вторник о мощных ударах по украинским силам на подконтрольной Киеву территории Краматорского района Донецкой Народной Республики. По данным российских военных, в Дружковке и в районах Масляковки и самого Краматорска уничтожены шесть американских и чешских реактивных систем залпового огня, склады со значительными объемами боеприпасов, около 250 украинских боевиков и иностранных наемников. Ход операцииКак сообщили в российском Министерстве обороны, ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в Дружковке две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военных.Высокоточными ударами по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" в районе Масляковки и Краматорска уничтожены более 130 иностранных наемников, заявили в МО России. Также сообщалось об уничтожении двух складов вооружения и двух хранилищ топлива украинских военных в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По сводкам военных, активно работала ПВО: сбиты 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка в ЛНР, Кирилловка в ДНР, Трудовое и Бердянск Запорожской области, а также перехвачены девять реактивных снарядов HIMARS в ЛНР и Херсонской области. ВС России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили до 90 украинских военных и 14 единиц техники, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 160 человек, сообщили в Минобороны России. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М777 производства США, отметили в МО России. Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе подконтрольной Киеву Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в четыре часа утра украинские войска нанесли несколько ударов по больнице в Токмаке. Корреспонденты РИА Новости, которые прибыли на место обстрела больницы, обнаружили, предположительно, обломки реактивных снарядов HIMARS. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал РИА Новости, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) украинские военные создали "500 линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом. Лавров поговорил с КоэномГлава МИД России Сергей Лавров обсудил тему Украины в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном. До этого израильские СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу Коэна передать сообщение Лаврову. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал нервирующими слова главы МИД Израиля о том, что новый кабмин страны будет меньше говорить открыто об Украине. Коэн заявлял, что новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине, однако продолжит поставлять Киеву гумпомощь.Премьер Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Поручения ПутинаПрезидент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным, семьям погибших в ходе спецоперации выплатят пять миллионов рублей, раненым — три миллиона. Кроме того, один день службы военнослужащих и росгвардейцев, выполняющих задачи спецоперации, будет засчитываться за два. Также Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении участников спецоперации вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой. Президентской администрации он поручил вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с Комитетом семей воинов Отечества и ОНФ для поддержки семей участников специальной военной операции.МакеевкаГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Москве с руководством Минобороны после гибели в Макеевке российских военных, среди которых были жители Приволжского региона. Минобороны России сообщало накануне о гибели в Макеевке 63 российских военных.По словам Азарова, он договорился о "полной координации действий Министерства обороны и региона", проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов.Губернатор отметил, что в среду планирует посетить ростовский госпиталь, где проходят лечение военные из Самарской области. Власти Саратовской области опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что в Макеевке погибли мобилизованные из региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Больница в городе Токмак Запорожской области после удара ракетой системы HIMARS
Больница в городе Токмак Запорожской области подверглась во вторник удару со стороны украинских войск. Корреспонденты РИА Новости побывали на месте обстрела и обнаружили там обломки ракеты американской системы HIMARS.
2023-01-03T22:32
true
PT3M34S
Добровольцы из Курска и Белгорода о тренировках в лагере группы "Вагнер"
Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода рассказали, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы «Вагнер», а не за праздничным столом
2023-01-03T22:32
true
PT2M06S
Минобороны РФ об уничтожении иностранных наемников в ДНР
Брифинг МО 3.01.2023
2023-01-03T22:32
true
PT4M27S
Подготовка мобилизованных на Запорожском направлении под руководством ВДВ
Мобилизованные военнослужащие проходят на Запорожском направлении интенсивную подготовку под руководством инструкторов элитных подразделений ВДВ.
2023-01-03T22:32
true
PT5M02S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842458062_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_eaa84cc4a34e5e0ee2ad792f6696ef2f.jpg
Траурный митинг в Самарской области в память о погибших в Макеевке
Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке
2023-01-03T22:32
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, дмитрий азаров, россия, украина, самарская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Россия, Украина, Самарская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Минобороны России сообщило во вторник о мощных ударах по украинским силам на подконтрольной Киеву территории Краматорского района Донецкой Народной Республики.
По данным российских военных, в Дружковке и в районах Масляковки и самого Краматорска уничтожены шесть американских и чешских реактивных систем залпового огня, склады со значительными объемами боеприпасов, около 250 украинских боевиков и иностранных наемников.
Как сообщили в российском Министерстве обороны, ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в Дружковке две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военных.
Высокоточными ударами по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" в районе Масляковки и Краматорска уничтожены более 130 иностранных наемников, заявили в МО России.
Также сообщалось об уничтожении двух складов вооружения и двух хранилищ топлива украинских военных в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
По сводкам военных, активно работала ПВО: сбиты 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка в ЛНР, Кирилловка в ДНР, Трудовое и Бердянск Запорожской области, а также перехвачены девять реактивных снарядов HIMARS в ЛНР и Херсонской области.
ВС России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили до 90 украинских военных и 14 единиц техники, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 160 человек, сообщили в Минобороны России.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР.
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М777 производства США, отметили в МО России.
Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе подконтрольной Киеву Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
сообщил РИА Новости, что в четыре часа утра украинские войска нанесли несколько ударов по больнице в Токмаке. Корреспонденты РИА Новости, которые прибыли на место обстрела больницы, обнаружили, предположительно, обломки реактивных снарядов HIMARS.
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
рассказал РИА Новости, что в Артемовске
(украинское название — Бахмут) украинские военные создали "500 линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом.
Лавров поговорил с Коэном
Глава МИД России
Сергей Лавров обсудил тему Украины
в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном. До этого израильские СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен
попросил главу Коэна передать сообщение Лаврову.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм
назвал нервирующими слова главы МИД Израиля о том, что новый кабмин страны будет меньше говорить открыто об Украине. Коэн заявлял, что новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху
будет меньше говорить открыто об Украине, однако продолжит поставлять Киеву
гумпомощь.
Премьер Британии Риши Сунак
в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским
заявил, что Лондон
продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным, семьям погибших в ходе спецоперации выплатят пять миллионов рублей, раненым — три миллиона. Кроме того, один день службы военнослужащих и росгвардейцев, выполняющих задачи спецоперации, будет засчитываться за два.
Также Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении участников спецоперации вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой.
Президентской администрации он поручил вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с Комитетом семей воинов Отечества и ОНФ
для поддержки семей участников специальной военной операции.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
встретился в Москве
с руководством Минобороны после гибели в Макеевке
российских военных, среди которых были жители Приволжского региона. Минобороны России сообщало накануне о гибели в Макеевке 63 российских военных.
По словам Азарова, он договорился о "полной координации действий Министерства обороны и региона", проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов.
Губернатор отметил, что в среду планирует посетить ростовский госпиталь, где проходят лечение военные из Самарской области.
Власти Саратовской области
опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что в Макеевке погибли мобилизованные из региона.