https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842988808.html

Спецоперация, 3 января: уничтожение украинских РСЗО и наемников

Спецоперация, 3 января: уничтожение украинских РСЗО и наемников - РИА Новости, 04.01.2023

Спецоперация, 3 января: уничтожение украинских РСЗО и наемников

Минобороны России сообщило во вторник о мощных ударах по украинским силам на подконтрольной Киеву территории Краматорского района Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-03T22:32

2023-01-03T22:32

2023-01-04T00:03

специальная военная операция на украине

сергей лавров

владимир путин

дмитрий азаров

россия

украина

самарская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Минобороны России сообщило во вторник о мощных ударах по украинским силам на подконтрольной Киеву территории Краматорского района Донецкой Народной Республики. По данным российских военных, в Дружковке и в районах Масляковки и самого Краматорска уничтожены шесть американских и чешских реактивных систем залпового огня, склады со значительными объемами боеприпасов, около 250 украинских боевиков и иностранных наемников. Ход операцииКак сообщили в российском Министерстве обороны, ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в Дружковке две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военных.Высокоточными ударами по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" в районе Масляковки и Краматорска уничтожены более 130 иностранных наемников, заявили в МО России. Также сообщалось об уничтожении двух складов вооружения и двух хранилищ топлива украинских военных в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По сводкам военных, активно работала ПВО: сбиты 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка в ЛНР, Кирилловка в ДНР, Трудовое и Бердянск Запорожской области, а также перехвачены девять реактивных снарядов HIMARS в ЛНР и Херсонской области. ВС России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили до 90 украинских военных и 14 единиц техники, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 160 человек, сообщили в Минобороны России. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М777 производства США, отметили в МО России. Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе подконтрольной Киеву Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в четыре часа утра украинские войска нанесли несколько ударов по больнице в Токмаке. Корреспонденты РИА Новости, которые прибыли на место обстрела больницы, обнаружили, предположительно, обломки реактивных снарядов HIMARS. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал РИА Новости, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) украинские военные создали "500 линий обороны", поэтому продвижение идет с большим трудом. Лавров поговорил с КоэномГлава МИД России Сергей Лавров обсудил тему Украины в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном. До этого израильские СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу Коэна передать сообщение Лаврову. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал нервирующими слова главы МИД Израиля о том, что новый кабмин страны будет меньше говорить открыто об Украине. Коэн заявлял, что новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине, однако продолжит поставлять Киеву гумпомощь.Премьер Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Поручения ПутинаПрезидент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным, семьям погибших в ходе спецоперации выплатят пять миллионов рублей, раненым — три миллиона. Кроме того, один день службы военнослужащих и росгвардейцев, выполняющих задачи спецоперации, будет засчитываться за два. Также Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении участников спецоперации вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой. Президентской администрации он поручил вместе с Минобороны, Минтрудом, Минздравом работать с Комитетом семей воинов Отечества и ОНФ для поддержки семей участников специальной военной операции.МакеевкаГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Москве с руководством Минобороны после гибели в Макеевке российских военных, среди которых были жители Приволжского региона. Минобороны России сообщало накануне о гибели в Макеевке 63 российских военных.По словам Азарова, он договорился о "полной координации действий Министерства обороны и региона", проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов.Губернатор отметил, что в среду планирует посетить ростовский госпиталь, где проходят лечение военные из Самарской области. Власти Саратовской области опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что в Макеевке погибли мобилизованные из региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

самарская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, владимир путин, дмитрий азаров, россия, украина, самарская область, вооруженные силы украины