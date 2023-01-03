https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842961741.html

Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации

Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации - РИА Новости, 03.01.2023

Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, борьбе с распространением неонацистской идеологии,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:24

2023-01-03T17:24

2023-01-03T17:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, борьбе с распространением неонацистской идеологии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.Также президент России поручил Минобороны России до 1 марта оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала о героизме участников специальной военной операции."Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в год. Ответственные - министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842863792.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, общество, россия