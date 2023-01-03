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Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842961741.html
Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации
Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, борьбе с распространением неонацистской идеологии,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:24
2023-01-03T17:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, борьбе с распространением неонацистской идеологии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.Также президент России поручил Минобороны России до 1 марта оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала о героизме участников специальной военной операции."Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в год. Ответственные - министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842863792.html
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владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
17:24 03.01.2023 (обновлено: 17:39 03.01.2023)
 
Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации

Путин поручил к 1 февраля обеспечить показ документального кино о спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, борьбе с распространением неонацистской идеологии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.
Также президент России поручил Минобороны России до 1 марта оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала о героизме участников специальной военной операции.
"Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в год. Ответственные - министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 18:44
В США раскрыли ложь Запада, из-за которой началась спецоперация на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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