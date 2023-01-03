https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842947480.html
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных - РИА Новости, 04.01.2023
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных
Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-03T15:17
2023-01-03T15:17
2023-01-04T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий азаров
саратовская область
макеевка
донецкая народная республика
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САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона. "По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко. Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате погибли 63 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий азаров, саратовская область, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Азаров, Саратовская область, Макеевка, Донецкая Народная Республика
15:17 03.01.2023 (обновлено: 00:26 04.01.2023)
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных
Саратовские власти опровергли сообщения о погибших в Макеевке мобилизованных из региона