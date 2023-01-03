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Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842947480.html
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных - РИА Новости, 04.01.2023
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных
Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-03T15:17
2023-01-04T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий азаров
саратовская область
макеевка
донецкая народная республика
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САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона. "По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко. Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате погибли 63 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html
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саратовская область
макеевка
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в мире, дмитрий азаров, саратовская область, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Азаров, Саратовская область, Макеевка, Донецкая Народная Республика
15:17 03.01.2023 (обновлено: 00:26 04.01.2023)
 
Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных

Саратовские власти опровергли сообщения о погибших в Макеевке мобилизованных из региона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона.
"По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко.
Траурный митинг в Самарской области в память о погибших в Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 13:06Специальная военная операция на Украине
Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке
Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате погибли 63 человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Минобороны РФ о ракетном ударе ВСУ по Макеевке в ДНР
2 января, 16:14Специальная военная операция на Украине
В Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий АзаровСаратовская областьМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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