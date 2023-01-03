https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842947480.html

Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных

Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных - РИА Новости, 04.01.2023

Власти опровергли сообщения о погибших в ДНР саратовских мобилизованных

Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-03T15:17

2023-01-03T15:17

2023-01-04T00:26

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий азаров

саратовская область

макеевка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842829936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_218f949543d548dc9a3f196dbbcea1cf.jpg

САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратовской области опровергли сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона. "По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко. Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате погибли 63 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html

https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html

саратовская область

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий азаров, саратовская область, макеевка, донецкая народная республика