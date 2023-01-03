https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944434.html

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов - РИА Новости, 03.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:55

2023-01-03T14:55

2023-01-03T14:55

специальная военная операция на украине

россия

бердянск

луганская народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842808847_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_892ab6364abf3972c75c8f20adc8bc50.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944048.html

россия

бердянск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бердянск, луганская народная республика, безопасность