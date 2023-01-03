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Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944434.html
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов - РИА Новости, 03.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:55
2023-01-03T14:55
специальная военная операция на украине
россия
бердянск
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944048.html
россия
бердянск
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россия, бердянск, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Бердянск, Луганская Народная Республика, Безопасность
14:55 03.01.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и девять снарядов РСЗО

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф на боевых позициях по охране воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР и Херсонской области.
Самоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР на окраинах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:51Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБердянскЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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