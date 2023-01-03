Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842909899.html
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных - РИА Новости, 03.01.2023
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек личного состава и один танк, сбито два беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:32
2023-01-03T10:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек личного состава и один танк, сбито два беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В понедельник Народная милиция республики сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 15 человек, один танк, одну самоходную гаубицу и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20230103/podgotovka-1842902354.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_432:171:2934:2048_1920x0_80_0_0_36dcabf92e734d78338370d1662f20ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
10:32 03.01.2023
 
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных и одного танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек личного состава и один танк, сбито два беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В понедельник Народная милиция республики сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 15 человек, один танк, одну самоходную гаубицу и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
Подготовка мобилизованных на Запорожском направлении под руководством ВДВ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 09:09Специальная военная операция на Украине
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала