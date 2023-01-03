https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842909899.html
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных - РИА Новости, 03.01.2023
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек личного состава и один танк, сбито два беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:32
2023-01-03T10:32
2023-01-03T10:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек личного состава и один танк, сбито два беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В понедельник Народная милиция республики сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 15 человек, один танк, одну самоходную гаубицу и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20230103/podgotovka-1842902354.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 40 украинских военных и одного танка