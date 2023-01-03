https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1840482046.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:11

2023-01-03T17:11

2023-01-03T17:11

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. Также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Уничтожены несколько диверсионно-разведывательных групп противника.Параллельно ликвидированы 72 артиллерийских расчета, 104 района скопления живой силы и техники, четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества, склад вооружения и техники, четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, три артиллерийские системы М-777, две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30. Средства ПВО сбили 13 беспилотников и девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 355 самолетов, 199 вертолетов, 2807 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 967 реактивных систем залпового огня, 7382 танка и другие бронемашины, 3768 орудий полевой артиллерии и 7900 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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