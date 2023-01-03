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На Западе сравнили падение ВВП России и Украины

На Западе сравнили падение ВВП России и Украины - РИА Новости, 03.01.2023

На Западе сравнили падение ВВП России и Украины

Украинский ВВП в этом году снизился на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше, заявил Ilta-Sanomat научный... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T01:08

2023-01-03T01:08

2023-01-03T02:26

в мире

михаил мишустин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Украинский ВВП в этом году снизился на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше, заявил Ilta-Sanomat научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихкё.По "мрачной оценке" эксперта, нет никаких признаков того, что санкции поставят Россию "на колени" и повлияют на ее способность вести боевые действия. Он предположил, что в данной вопросе "был чрезмерный оптимизм"."Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы все еще говорим о четырех процентах", - посетовал Кяихкё.Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%. В октябре МВФ в своем докладе спрогнозировал спад российской экономики в 2022 году на 3,4 процента.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841790079.html

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в мире, михаил мишустин, владимир путин, россия, украина, мвф