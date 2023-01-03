https://ria.ru/20230103/snegopad-1844167288.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада - РИА Новости, 11.01.2023
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-03T12:40
2023-01-03T12:40
2023-01-11T16:13
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 3-4 сантиметров. Снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до плюс 3-4 градусов, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями будут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Утром провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы повторяются по мере выпадения осадков. "Повсеместно проводятся мероприятия по очистке от снега дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. Дополняется, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
https://ria.ru/20221229/moskva-1842103526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 3-4 сантиметров. Снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до плюс 3-4 градусов, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями будут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Утром провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы повторяются по мере выпадения осадков.
"Повсеместно проводятся мероприятия по очистке от снега дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.