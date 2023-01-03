Украинские войска выпустили 20 снарядов за 20 минут по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов за 20 минут по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Донецке, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 20 минут в общей сложности 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:03 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
В 14.13 украинские военные выпустили еще семь снарядов указанного калибра ко Кировскому и Петровскому районам города.
Кроме того, в 13.55 и 14.13 выпущено пять снарядов "натовского" калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.