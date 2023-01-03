https://ria.ru/20230103/snaryady-1842943114.html

Украинские войска выпустили 20 снарядов за 20 минут по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 20 снарядов за 20 минут по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска выпустили 20 снарядов за 20 минут по Донецку и Макеевке

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 20 минут в общей сложности 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:46

2023-01-03T14:46

2023-01-03T14:46

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 20 минут в общей сложности 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:03 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. В 14.13 украинские военные выпустили еще семь снарядов указанного калибра ко Кировскому и Петровскому районам города. Кроме того, в 13.55 и 14.13 выпущено пять снарядов "натовского" калибра по Червоногвардейскому району Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/kramatorsk-1842917700.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины