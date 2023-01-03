https://ria.ru/20230103/smi-1842889003.html
Французский политик ополчился на "святого" Зеленского
Французский политик ополчился на "святого" Зеленского - РИА Новости, 03.01.2023
Французский политик ополчился на "святого" Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо резко раскритиковал закон, ограничивающий права СМИ на Украине, который... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T01:51
2023-01-03T01:51
2023-01-03T01:51
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо резко раскритиковал закон, ограничивающий права СМИ на Украине, который подписал Владимир Зеленский."Хочу обратить внимание, что "святой Зеленский" подписал закон, который позволяет подвергать цензуре любые СМИ и оппозиционные партии", - написал Филиппо на своей странице в Twitter."Можно ли считать такое нормальным?" – задается вопросом политик.Согласно принятому в конце прошлого года документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Киева, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.
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в мире, владимир зеленский, украина, франция
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Франция
Французский политик ополчился на "святого" Зеленского
Французский политик Филиппо раскритиковал украинский закон о СМИ, принятый Зеленским
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо резко раскритиковал закон, ограничивающий права СМИ на Украине, который подписал Владимир Зеленский.
"Хочу обратить внимание, что "святой Зеленский" подписал закон, который позволяет подвергать цензуре любые СМИ и оппозиционные партии", - написал Филиппо на своей странице в Twitter.
"Можно ли считать такое нормальным?" – задается вопросом политик.
Согласно принятому в конце прошлого года документу, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя решение Киева
, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.