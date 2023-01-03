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Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 03.01.2023
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Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 03.01.2023
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:05
2023-01-03T15:05
в мире
москва
турция
сирия
мевлют чавушоглу
владимир путин
россия
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в РФ."Россия предложила дату проведения встречи министров иностранных дел, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Я сказал, что трехсторонние встречи должны быть хорошо подготовлены, они должны начать ориентироваться на результат. Вы устанавливаете дату и определяете, какие шаги будут предприняты до этой даты. Мы будем проводить эту подготовку. Будут проводиться встречи на уровне экспертов", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah."Предстоит работа по преобразованию вопросов, обсуждаемых на уровне разведки или на уровне министров обороны, в конкретные шаги. Это не будут однодневные встречи или разовые совещания, проводимые на разных уровнях. Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это - шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период", - сказал Чавушоглу.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
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в мире, москва, турция, сирия, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия
В мире, Москва, Турция, Сирия, Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, Россия
15:05 03.01.2023
 
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии

Чавушоглу: Анкара и Москва работают на подготовкой переговоров глав МИД Турции и Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.. Архивное фото
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в РФ.
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"Россия предложила дату проведения встречи министров иностранных дел, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Я сказал, что трехсторонние встречи должны быть хорошо подготовлены, они должны начать ориентироваться на результат. Вы устанавливаете дату и определяете, какие шаги будут предприняты до этой даты. Мы будем проводить эту подготовку. Будут проводиться встречи на уровне экспертов", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
"Предстоит работа по преобразованию вопросов, обсуждаемых на уровне разведки или на уровне министров обороны, в конкретные шаги. Это не будут однодневные встречи или разовые совещания, проводимые на разных уровнях. Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это - шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период", - сказал Чавушоглу.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
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В миреМоскваТурцияСирияМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинРоссия
 
 
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