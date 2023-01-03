https://ria.ru/20230103/siriya-1842946299.html
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 03.01.2023
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:05
2023-01-03T15:05
2023-01-03T15:05
в мире
москва
турция
сирия
мевлют чавушоглу
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в РФ."Россия предложила дату проведения встречи министров иностранных дел, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Я сказал, что трехсторонние встречи должны быть хорошо подготовлены, они должны начать ориентироваться на результат. Вы устанавливаете дату и определяете, какие шаги будут предприняты до этой даты. Мы будем проводить эту подготовку. Будут проводиться встречи на уровне экспертов", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah."Предстоит работа по преобразованию вопросов, обсуждаемых на уровне разведки или на уровне министров обороны, в конкретные шаги. Это не будут однодневные встречи или разовые совещания, проводимые на разных уровнях. Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это - шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период", - сказал Чавушоглу.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
https://ria.ru/20221231/lavrov-1842631751.html
https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html
москва
турция
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, турция, сирия, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия
В мире, Москва, Турция, Сирия, Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, Россия
Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии
Чавушоглу: Анкара и Москва работают на подготовкой переговоров глав МИД Турции и Сирии
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину
провести встречу лидеров Турции, России
и Сирии
, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в РФ.
"Россия предложила дату проведения встречи министров иностранных дел, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Я сказал, что трехсторонние встречи должны быть хорошо подготовлены, они должны начать ориентироваться на результат. Вы устанавливаете дату и определяете, какие шаги будут предприняты до этой даты. Мы будем проводить эту подготовку. Будут проводиться встречи на уровне экспертов", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
"Предстоит работа по преобразованию вопросов, обсуждаемых на уровне разведки или на уровне министров обороны, в конкретные шаги. Это не будут однодневные встречи или разовые совещания, проводимые на разных уровнях. Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это - шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период", - сказал Чавушоглу.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.