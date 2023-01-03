https://ria.ru/20230103/siriya-1842946299.html

Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии

Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии - РИА Новости, 03.01.2023

Чавушоглу рассказал о подготовке переговоров глав МИД Турции и Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:05

2023-01-03T15:05

2023-01-03T15:05

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сирия

мевлют чавушоглу

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россия

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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Ранее Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января, в третьей стране, возможно, в РФ."Россия предложила дату проведения встречи министров иностранных дел, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Я сказал, что трехсторонние встречи должны быть хорошо подготовлены, они должны начать ориентироваться на результат. Вы устанавливаете дату и определяете, какие шаги будут предприняты до этой даты. Мы будем проводить эту подготовку. Будут проводиться встречи на уровне экспертов", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah."Предстоит работа по преобразованию вопросов, обсуждаемых на уровне разведки или на уровне министров обороны, в конкретные шаги. Это не будут однодневные встречи или разовые совещания, проводимые на разных уровнях. Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это - шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период", - сказал Чавушоглу.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.

https://ria.ru/20221231/lavrov-1842631751.html

https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, турция, сирия, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия