https://ria.ru/20230103/simvol-1842895283.html

В Китае восхитились русским символом семейного уюта

В Китае восхитились русским символом семейного уюта - РИА Новости, 03.01.2023

В Китае восхитились русским символом семейного уюта

Русский самовар стал символом семейного тепла и уюта во всем мире, говорится в статье китайского издания "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T06:30

2023-01-03T06:30

2023-01-03T17:29

в мире

китай

россия

федор достоевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842924553_0:40:2976:1714_1920x0_80_0_0_b2da70e40a4df7b2e6ddfb537fe8a4c2.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Русский самовар стал символом семейного тепла и уюта во всем мире, говорится в статье китайского издания "Хуаньцю шибао".Как отмечается в материале, русское слово "самовар" встречается во многих языках, в целом утварь для разогрева тех или иных продуктов питания существовала в различных культурах с древних времен.Описать значение самовара в России, как пишет автор статьи, можно с помощью отрывка из романа "Подросток" Федора Достоевского, чьи художественные произведения обладают "особой исторической проникновенностью": "Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических".С течением времени самовар видоизменялся, привычный на сегодняшний день вид он приобрел в конце XVIII века, при этом в дальнейшем возникало множество вариаций самоваров, в том числе их более безопасные конструкции."Весь XIX век и начало XX века были золотым периодом развития технологии приготовления чая и дизайна самоваров в России. В то время некоторые самовары признавались шедеврами инженерной мысли и художественного дизайна", — говорится в статье.Как пишет "Хуаньцю шибао", самовар "глубоко проник в жизнь россиян и стал символом семейного уюта". "Это настоящий центр притяжения семьи. Прекрасный образ самовара отражен не только в национальной русской культуре. Во французском дубляже диснеевского анимационного фильма "Красавица и чудовище" есть "Мадам Самовар". Это искренний и заботливый женский персонаж. Именно для того, чтобы подчеркнуть семейное значение этого персонажа, французский переводчик использовал слово "самовар", — резюмирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221122/tula-1832513702.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, федор достоевский