https://ria.ru/20230103/shtat-1842959443.html

Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО

Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО - РИА Новости, 03.01.2023

Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО

Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:06

2023-01-03T17:06

2023-01-03T17:06

владимир путин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документам, численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО - на 35. "Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц ... Внести в Указ президента Российской Федерации от 7 августа 2004 года №1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" ... изменение, заменив в абзаце пером пункте 7 слова "в количестве 725 единиц" словами "в количестве 760 единиц"", - говорится в указах. Ранее, 19 декабря, Владимир Путин подписал указ об предельной штатной численности МЧС в количестве 288 565 единиц.

https://ria.ru/20221102/zvezda-1828553302.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба охраны рф (фсо россии)