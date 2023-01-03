https://ria.ru/20230103/shtat-1842959443.html
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО - РИА Новости, 03.01.2023
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО
Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:06
2023-01-03T17:06
2023-01-03T17:06
владимир путин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документам, численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО - на 35. "Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц ... Внести в Указ президента Российской Федерации от 7 августа 2004 года №1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" ... изменение, заменив в абзаце пером пункте 7 слова "в количестве 725 единиц" словами "в количестве 760 единиц"", - говорится в указах. Ранее, 19 декабря, Владимир Путин подписал указ об предельной штатной численности МЧС в количестве 288 565 единиц.
https://ria.ru/20221102/zvezda-1828553302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Владимир Путин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО
Президент Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указы
об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ.
Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документам, численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО - на 35.
"Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц ... Внести в Указ президента Российской Федерации от 7 августа 2004 года №1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" ... изменение, заменив в абзаце пером пункте 7 слова "в количестве 725 единиц" словами "в количестве 760 единиц"", - говорится в указах.
Ранее, 19 декабря, Владимир Путин подписал указ об предельной штатной численности МЧС в количестве 288 565 единиц.