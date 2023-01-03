https://ria.ru/20230103/sbu-1842926962.html

На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России

На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России - РИА Новости, 03.01.2023

На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России

Служба безопасности Украины предъявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, а также... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:36

2023-01-03T12:36

2023-01-03T16:22

сергей кобылаш

игорь осипов

эльвира набиуллина

украина

россия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины предъявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, а также бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову. Об этом украинское ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.По словам силовиков, командующих российскими войсками обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность" Украины."Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", — отмечается в заявлении.Днем ранее СБУ опубликовала обвинения против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, по мнению СБУ, "участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса".Ранее Украина объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, официального представителя МИД Марию Захарову и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины. В этот список попали также другие члены Совбеза и представители военного командования России. Речь в том числе идет об официальном представителе Минобороны Игоре Конашенкове и командующем группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергее Суровикине.

https://ria.ru/20230102/bastrykin-1842880813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сергей кобылаш, игорь осипов, эльвира набиуллина, украина, россия, служба безопасности украины