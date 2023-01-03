12:36 03.01.2023 (обновлено: 16:22 03.01.2023)
На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России
СБУ предъявила подозрение командующему дальней авиацией ВКС РФ Кобылашу и адмиралу Осипову
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины предъявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, а также бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову. Об этом украинское ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
По словам силовиков, командующих российскими войсками обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность" Украины.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Sergey KobylashКомандующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш
"Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", — отмечается в заявлении.
Днем ранее СБУ опубликовала обвинения против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, по мнению СБУ, "участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса".
Ранее Украина объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, официального представителя МИД Марию Захарову и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины. В этот список попали также другие члены Совбеза и представители военного командования России. Речь в том числе идет об официальном представителе Минобороны Игоре Конашенкове и командующем группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергее Суровикине.