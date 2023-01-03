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На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России - РИА Новости, 03.01.2023
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На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России
На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России - РИА Новости, 03.01.2023
На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России
Служба безопасности Украины предъявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, а также... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:36
2023-01-03T16:22
сергей кобылаш
игорь осипов
эльвира набиуллина
украина
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины предъявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, а также бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову. Об этом украинское ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.По словам силовиков, командующих российскими войсками обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность" Украины."Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", — отмечается в заявлении.Днем ранее СБУ опубликовала обвинения против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, по мнению СБУ, "участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса".Ранее Украина объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, официального представителя МИД Марию Захарову и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины. В этот список попали также другие члены Совбеза и представители военного командования России. Речь в том числе идет об официальном представителе Минобороны Игоре Конашенкове и командующем группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергее Суровикине.
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сергей кобылаш, игорь осипов, эльвира набиуллина, украина, россия, служба безопасности украины
Сергей Кобылаш, Игорь Осипов, Эльвира Набиуллина, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
12:36 03.01.2023 (обновлено: 16:22 03.01.2023)
 
На Украине выдвинули обвинения против командующего дальней авиацией России

СБУ предъявила подозрение командующему дальней авиацией ВКС РФ Кобылашу и адмиралу Осипову

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины предъявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, а также бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову. Об этом украинское ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
По словам силовиков, командующих российскими войсками обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность" Украины.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Sergey KobylashКомандующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
CC BY 4.0 / Минобороны России / Sergey Kobylash
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш
"Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", — отмечается в заявлении.
Днем ранее СБУ опубликовала обвинения против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, по мнению СБУ, "участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса".
Ранее Украина объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, официального представителя МИД Марию Захарову и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины. В этот список попали также другие члены Совбеза и представители военного командования России. Речь в том числе идет об официальном представителе Минобороны Игоре Конашенкове и командующем группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергее Суровикине.
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Сергей КобылашИгорь ОсиповЭльвира НабиуллинаУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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