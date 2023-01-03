https://ria.ru/20230103/samolet-1842957445.html
Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском
Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском - РИА Новости, 03.01.2023
Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проведет проверку после опубликованного в социальных сетях видео, на котором самолет пролетает над трассой в Омской... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:54
2023-01-03T16:54
2023-01-03T18:57
происшествия
омская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
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ОМСК, 3 янв - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проведет проверку после опубликованного в социальных сетях видео, на котором самолет пролетает над трассой в Омской области на низкой высоте, сообщили в пресс-службе ведомства. Видео, снятое на авторегистратор, появилось в социальных сетях 3 декабря. На нем видно как над трассой, в районе села Лузино и поселка Марьяновка в Омской области, на очень низкой высоте пролетает самолет гражданской авиации. По предварительным данным, полет был осуществлен в декабре 2022 года на частном учебно-тренировочном самолете. При этом никаких согласований на такой полет не было. "Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - пояснили в пресс-службе. Все обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20230102/samolet-1842834894.html
омская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Омская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
16:54 03.01.2023 (обновлено: 18:57 03.01.2023)
Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском
Прокуратура проведет проверку из-за видео с низколетящим самолетом под Омском