https://ria.ru/20230103/samolet-1842957445.html

Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском

Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском - РИА Новости, 03.01.2023

Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом под Омском

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проведет проверку после опубликованного в социальных сетях видео, на котором самолет пролетает над трассой в Омской... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:54

2023-01-03T16:54

2023-01-03T18:57

происшествия

омская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

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ОМСК, 3 янв - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проведет проверку после опубликованного в социальных сетях видео, на котором самолет пролетает над трассой в Омской области на низкой высоте, сообщили в пресс-службе ведомства. Видео, снятое на авторегистратор, появилось в социальных сетях 3 декабря. На нем видно как над трассой, в районе села Лузино и поселка Марьяновка в Омской области, на очень низкой высоте пролетает самолет гражданской авиации. По предварительным данным, полет был осуществлен в декабре 2022 года на частном учебно-тренировочном самолете. При этом никаких согласований на такой полет не было. "Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - пояснили в пресс-службе. Все обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20230102/samolet-1842834894.html

омская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, западно-сибирская транспортная прокуратура