https://ria.ru/20230103/sammit-1842952248.html

Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно

Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно - РИА Новости, 03.01.2023

Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно

Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:04

2023-01-03T16:04

2023-01-03T16:04

в мире

владимир зеленский

киев

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. "Я пока не могу подтвердить местоположение… Дата и формат остаются без изменений", - сказал Лейтс журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Киеве. Накануне в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского говорилось, что саммит пройдет в столице страны 3 февраля.

https://ria.ru/20230103/niderlandy-1842951800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, евросоюз, евросовет