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Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно - РИА Новости, 03.01.2023
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Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно - РИА Новости, 03.01.2023
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно
Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:04
2023-01-03T16:04
в мире
владимир зеленский
киев
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. "Я пока не могу подтвердить местоположение… Дата и формат остаются без изменений", - сказал Лейтс журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Киеве. Накануне в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского говорилось, что саммит пройдет в столице страны 3 февраля.
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в мире, владимир зеленский, киев, евросоюз, евросовет
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, Евросовет
16:04 03.01.2023
 
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно

Место проведения саммита Евросоюз-Украина 3 февраля пока неизвестно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.
"Я пока не могу подтвердить местоположение… Дата и формат остаются без изменений", - сказал Лейтс журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Киеве.
Накануне в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского говорилось, что саммит пройдет в столице страны 3 февраля.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 16:01
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
 
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