https://ria.ru/20230103/sammit-1842952248.html
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно - РИА Новости, 03.01.2023
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно
Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:04
2023-01-03T16:04
2023-01-03T16:04
в мире
владимир зеленский
киев
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросовет пока не может подтвердить место проведения саммита ЕС-Украина, назначенного на 3 февраля, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. "Я пока не могу подтвердить местоположение… Дата и формат остаются без изменений", - сказал Лейтс журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Киеве. Накануне в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского говорилось, что саммит пройдет в столице страны 3 февраля.
https://ria.ru/20230103/niderlandy-1842951800.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, киев, евросоюз, евросовет
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, Евросовет
Место проведения саммита Евросоюз-Украина пока неизвестно
Место проведения саммита Евросоюз-Украина 3 февраля пока неизвестно