https://ria.ru/20230103/rubl-1842894465.html

Эксперты рассказали, что ожидает рубль в 2023 году

Эксперты рассказали, что ожидает рубль в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

Эксперты рассказали, что ожидает рубль в 2023 году

Курс рубля в 2023 году в условиях наметившихся тенденций с торговым балансом и сохранения мер контроля за движением капитала не отойдет далеко от текущих... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T06:16

2023-01-03T06:16

2023-01-03T06:22

экономика

дмитрий полевой

андрей маслов

наталья мильчакова

китай

сша

украина

евросоюз

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля в 2023 году в условиях наметившихся тенденций с торговым балансом и сохранения мер контроля за движением капитала не отойдет далеко от текущих уровней, хотя волатильность в течение года может оказаться высокой, особенно на фоне возможных колебаний нефтяных котировок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Так, Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global дает "широкий" прогноз по коридорам курсов валют на 2023 год: доллар 62-80 рублей, юань 8,5-12,5 рубля. При этом к завершению текущего года большинство экспертов ожидают курс доллара неподалеку от 70 рублей, юаня – около 10 рублей. Факторы курсообразования рубляКурс рубля в 2023 году будет во многом зависеть от состояния торгового баланса, профицит которого продолжит снижаться, считает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста". "Волатильность курса останется высокой в отсутствие операций по бюджетному правилу, которые в 2017-2021 годах заметно ее снижали", - добавляет он. В условиях ограничений и сохранения мер контроля за движением капитала, влияние стоимости энергоносителей на обменные курсы рубля возрастает, рассуждает Владимир Евстифеев банка "Зенит". "При этом возрастает важность переориентирования внешних поставок на Восток. На этом фоне у рубля появляется еще одна зависимость, связанная с ситуацией в экономике Китая и его способностью восстановить спрос. С точки зрения геополитики, угрозами могут быть ограничительные меры, которые будут чувствительны для экономики. Риск исходит также от вероятности глубокой рецессии в развитых экономиках, которая приведет к падению цен на товарно-сырьевых рынках", - добавляет он. Среди курсообразующих факторов рубля Андрей Маслов из ФГ "Финам" назвал возможное завершение пандемии в Китае или, по крайней мере смягчение антикоронавирусных мер; замедление ужесточения ДКП со стороны Федеральной резервной системы США; дальнейшее развитие ситуации на Украине и мирового энергетического кризиса. Прогнозы по курсу доллара и юаняВозвращение курса доллара к прежним уровням в 60 рублей и ниже в 2023 году вряд ли возможно, скорее, обменные курсы в среднем по году будут около 70 рублей за доллар и 10 рублей за юань, оценил Евстифеев из банка "Зенит". В ближайшие месяцы доллар прочно войдет в диапазон 73-75 рублей и некоторое время будет находится на этом уровне из-за нефтяного эмбарго ЕС, роста объемов импорта и выездного туризма благодаря открытию Китая, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "К концу 2023 года российская валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар за счет разрешения логистических сложностей в экспорте и возможного сокращения спреда российских сортов нефти к Brent. Юань в 2023 году будет укрепляться к доллару, поэтому ослабление рубля к китайской валюте может быть более значительным с выходом курса в диапазон 11-11,5 рубля за юань", - говорит он. Прогноз по курсу доллара на 2023 год – торговля в диапазоне 65-73 рубля, юаня - диапазон 9,4-10,2 рубля, оценивает Маслов из "Финама". В 2023 году доллар будет торговаться в диапазоне 62-70 рублей за доллар, рассчитывает Андрей Манько из "РИА Рейтинга". "Пока ситуация в большей степени располагает, что к концу 2023 года рубль окажется ближе к верхней границе обозначенного диапазона. Также вполне вероятно падение доллара до 58 рублей, а при пессимистичном сценарии – рост чуть выше 80 рублей. Юань к концу года будет стоить порядка 10 рублей", - оценивает он. "В нашем прогнозе расчетный курс на конец года составляет 71,4 рубля за доллар и 10,66 рубля за юань", - оценивают аналитики "БКС Мир инвестиций". В оптимистичном сценарии умеренно-негативного влияния нефтяного эмбарго на цены и объемы поставок российского "черного золота" среднегодовой курс в 2023 году может сложиться около 67-68 рублей за доллар, тогда как в случае более значительного сокращения экспортной выручки нефтяников этот уровень сместится ближе к 73-75 рублям, резюмирует Полевой из "Локо-инвеста".

https://ria.ru/20221230/kurs-1842477760.html

https://ria.ru/20230103/rubl-1842886480.html

https://ria.ru/20221219/dollar-1839634019.html

https://ria.ru/20221230/kurs-1842437213.html

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экономика, дмитрий полевой, андрей маслов, наталья мильчакова, китай, сша, украина, евросоюз, brent, бкс мир инвестиций