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Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года - РИА Новости, 03.01.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230103/rubl-1842886480.html
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года - РИА Новости, 03.01.2023
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года
Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T03:18
2023-01-03T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
олег сыроваткин
открытие инвестиции
рубль
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Он напомнил, что доллар, евро и юань закончили год значительно большим, чем ожидалось, укреплением к рублю. "Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар", - ожидает аналитик.Это произойдет за счет снижения спроса импортеров на валюту, обычного для начала года, а также вероятного всплеска продажи валюты экспортерами. В течение года Сыроваткин ожидает сохранения профицита торгового баланса и компенсации бюджетного дефицита преимущественно за счет средств ФНБ и роста внутреннего долга, а не путем девальвации. Это приведет к тому, что рубль не испытает существенных колебаний до конца 2023 года и завершит его некоторым ослаблением.
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экономика, олег сыроваткин, открытие инвестиции, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Олег Сыроваткин, Открытие Инвестиции, Рубль
03:18 03.01.2023
 
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал укрепление курса рубля в ближайшие недели

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Он напомнил, что доллар, евро и юань закончили год значительно большим, чем ожидалось, укреплением к рублю. "Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар", - ожидает аналитик.
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 16:24Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара с 31 декабря составил 70,34 рубля
Это произойдет за счет снижения спроса импортеров на валюту, обычного для начала года, а также вероятного всплеска продажи валюты экспортерами. В течение года Сыроваткин ожидает сохранения профицита торгового баланса и компенсации бюджетного дефицита преимущественно за счет средств ФНБ и роста внутреннего долга, а не путем девальвации. Это приведет к тому, что рубль не испытает существенных колебаний до конца 2023 года и завершит его некоторым ослаблением.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаОлег СыроваткинОткрытие ИнвестицииРубль
 
 
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