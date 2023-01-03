https://ria.ru/20230103/rubl-1842886480.html

Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года

Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года - РИА Новости, 03.01.2023

Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года

Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T03:18

2023-01-03T03:18

2023-01-03T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

олег сыроваткин

открытие инвестиции

рубль

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Он напомнил, что доллар, евро и юань закончили год значительно большим, чем ожидалось, укреплением к рублю. "Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар", - ожидает аналитик.Это произойдет за счет снижения спроса импортеров на валюту, обычного для начала года, а также вероятного всплеска продажи валюты экспортерами. В течение года Сыроваткин ожидает сохранения профицита торгового баланса и компенсации бюджетного дефицита преимущественно за счет средств ФНБ и роста внутреннего долга, а не путем девальвации. Это приведет к тому, что рубль не испытает существенных колебаний до конца 2023 года и завершит его некоторым ослаблением.

https://ria.ru/20221230/kurs-1842508784.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, олег сыроваткин, открытие инвестиции, рубль