https://ria.ru/20230103/rubl-1842886480.html
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года - РИА Новости, 03.01.2023
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года
Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T03:18
2023-01-03T03:18
2023-01-03T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
олег сыроваткин
открытие инвестиции
рубль
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Существенное ослабление рубля в декабре прошлого года сменится укреплением в январе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Он напомнил, что доллар, евро и юань закончили год значительно большим, чем ожидалось, укреплением к рублю. "Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар", - ожидает аналитик.Это произойдет за счет снижения спроса импортеров на валюту, обычного для начала года, а также вероятного всплеска продажи валюты экспортерами. В течение года Сыроваткин ожидает сохранения профицита торгового баланса и компенсации бюджетного дефицита преимущественно за счет средств ФНБ и роста внутреннего долга, а не путем девальвации. Это приведет к тому, что рубль не испытает существенных колебаний до конца 2023 года и завершит его некоторым ослаблением.
https://ria.ru/20221230/kurs-1842508784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег сыроваткин, открытие инвестиции, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Олег Сыроваткин, Открытие Инвестиции, Рубль
Аналитик дал прогноз по рублю после праздников и до конца года
Аналитик Сыроваткин спрогнозировал укрепление курса рубля в ближайшие недели