https://ria.ru/20230103/rubl-1842455110.html
Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года
Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года - РИА Новости, 03.01.2023
Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года
Несмотря на беспрецедентные западные санкции, российская валюта держалась в минувшем году достойно. Пережив мощный стресс, рубль сильно укрепился. И хотя в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:00
2023-01-03T08:00
2023-01-03T08:12
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
доллар
евро
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на беспрецедентные западные санкции, российская валюта держалась в минувшем году достойно. Пережив мощный стресс, рубль сильно укрепился. И хотя в декабре он несколько просел, никаких значительных колебаний не предвидится.Нашел равновесиеВесной рубль падал до 120 за доллар. Однако скоординированные меры монетарных властей — маневрирование ключевой ставкой, валютные интервенции, прекращение торгов и ограничения на валютном рынке — усилили его почти в два раза.Правда, под конец года рубль немного ослабел, доходило до 72,6 — из-за снижения нефтяных котировок и повышенного спроса на иностранную валюту. Тем не менее, как подчеркнули в ЦБ, обменный курс оставался все в том же диапазоне, сложившемся в конце мая.Фундаментальные показателиОтносительная стабильность рубля связана с существенным сокращением факторов, влияющих на его стоимость, отмечает Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle. Самое важное сейчас — сальдо торгового баланса страны, а этот показатель положительный.По прогнозу Банка России, в 2023-м экспорт снизится на 7,5-11,5% — на 114 миллиардов долларов, тогда как импорт увеличится на 15 миллиардов.Это, конечно, скажется на национальной валюте. Но не сразуПо оценкам компании "Ренессанс кредит", до лета будет 65-70 за доллар. На евро же подействует промышленный кризис в Европе, так что здесь можно ожидать примерно того же или даже чуть меньше (64-69).По мнению аналитиков ИК Fontvielle, ухудшение фундаментальных макроэкономических показателей рубль ощутит уже в первом квартале: перейдет к уровню 70 за доллар и 75 за евро.Минэкономразвития в сентябрьском отчете предсказывает среднегодовой курс 68,3. Это исходя из средней цены на нефть Urals в 70,1 доллара за баррель (выше потолка), снижения ВВП на 0,8% и профицита торгового баланса в 225,7 миллиарда. В 2024-м ожидается 70,9, в 2025-м — 72,2."ВВП может сократиться сильнее из-за санкций, запрета морских перевозок нефти, потолка цен и возможного эмбарго на поставки газа и СПГ. Сейчас Urals стоит порядка 55 долларов, что скажется на доходной части бюджета и ослабит рубль", — предупреждает Чечушков.Факторы поддержкиШестнадцатого декабря Банк России оставил ключевую ставку прежней — 7,5%.Оценивая текущую динамику и учитывая традиционный для начала года всплеск биржевой игры на понижение, курс с 62-64 за доллар и 66-68 за евро снизится до 65-67 и 67-69 соответственно, предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России. При этом, по его мнению, девятый пакет антироссийских санкций вряд ли сильно повлияет и, скорее всего, к концу февраля рубль вернется к исходным значениям.В "Сбере" считают, что в январе рубль поднимется до 65 за доллар. Этому поспособствуют постепенное восстановление цен и физических объемов экспорта нефти, а также активизация продаж валюты на рынке экспортерами. Пессимистичный сценарий: останется, как в конце года, — 70.Без резких движенийТаким образом, большинство специалистов закладывают в прогноз боковую динамику — никаких резких колебаний или же незначительное ослабление не выше 75 за доллар. Эксперты уверены, что Минфин и ЦБ за этим проследят."Решения будут принимать ситуативно. Курс не является полностью свободным, поскольку движение капитала ограничено", — поясняет Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.Сейчас государство не заинтересовано ни в укреплении, ни в резком ослаблении рубля, поэтому боковой тренд — это базовый сценарий.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), курс рубля, доллар, евро
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Курс рубля, Доллар, евро
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на беспрецедентные западные санкции, российская валюта держалась в минувшем году достойно. Пережив мощный стресс, рубль сильно укрепился. И хотя в декабре он несколько просел, никаких значительных колебаний не предвидится.
Весной рубль падал до 120 за доллар. Однако скоординированные меры монетарных властей — маневрирование ключевой ставкой, валютные интервенции, прекращение торгов и ограничения на валютном рынке — усилили его почти в два раза.
Правда, под конец года рубль немного ослабел, доходило до 72,6 — из-за снижения нефтяных котировок и повышенного спроса на иностранную валюту. Тем не менее, как подчеркнули в ЦБ, обменный курс оставался все в том же диапазоне, сложившемся в конце мая.
Фундаментальные показатели
Относительная стабильность рубля связана с существенным сокращением факторов, влияющих на его стоимость, отмечает Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle. Самое важное сейчас — сальдо торгового баланса страны, а этот показатель положительный.
В январе-ноябре экспорт превзошел импорт на 269,8 миллиарда долларов. Это в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Профицит внешней торговли обеспечивал курс 60-65 к доллару.
По прогнозу Банка России, в 2023-м экспорт снизится на 7,5-11,5% — на 114 миллиардов долларов, тогда как импорт увеличится на 15 миллиардов.
Это, конечно, скажется на национальной валюте. Но не сразу
"Тут отложенный эффект, поэтому рубль пока закрепится на отметках 63-65 за доллар и 66-69 за евро", — прогнозирует Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит".
По оценкам компании "Ренессанс кредит", до лета будет 65-70 за доллар. На евро же подействует промышленный кризис в Европе, так что здесь можно ожидать примерно того же или даже чуть меньше (64-69).
По мнению аналитиков ИК Fontvielle, ухудшение фундаментальных макроэкономических показателей рубль ощутит уже в первом квартале: перейдет к уровню 70 за доллар и 75 за евро.
Минэкономразвития в сентябрьском отчете предсказывает среднегодовой курс 68,3. Это исходя из средней цены на нефть Urals в 70,1 доллара за баррель (выше потолка), снижения ВВП на 0,8% и профицита торгового баланса в 225,7 миллиарда. В 2024-м ожидается 70,9, в 2025-м — 72,2.
"ВВП может сократиться сильнее из-за санкций, запрета морских перевозок нефти, потолка цен и возможного эмбарго на поставки газа и СПГ. Сейчас Urals стоит порядка 55 долларов, что скажется на доходной части бюджета и ослабит рубль", — предупреждает Чечушков.
Шестнадцатого декабря Банк России оставил ключевую ставку прежней — 7,5%.
Оценивая текущую динамику и учитывая традиционный для начала года всплеск биржевой игры на понижение, курс с 62-64 за доллар и 66-68 за евро снизится до 65-67 и 67-69 соответственно, предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России. При этом, по его мнению, девятый пакет антироссийских санкций вряд ли сильно повлияет и, скорее всего, к концу февраля рубль вернется к исходным значениям.
"Поможет стабильный спрос со стороны азиатских стран и Китая на российские энергоносители, а также государств Африки, Латинской и Южной Америки на удобрения и сельскохозяйственную продукцию, продаваемую за рубли и в национальных валютах", — указывает аналитик.
В "Сбере" считают, что в январе рубль поднимется до 65 за доллар. Этому поспособствуют постепенное восстановление цен и физических объемов экспорта нефти, а также активизация продаж валюты на рынке экспортерами. Пессимистичный сценарий: останется, как в конце года, — 70.
Таким образом, большинство специалистов закладывают в прогноз боковую динамику — никаких резких колебаний или же незначительное ослабление не выше 75 за доллар. Эксперты уверены, что Минфин и ЦБ за этим проследят.
"Решения будут принимать ситуативно. Курс не является полностью свободным, поскольку движение капитала ограничено", — поясняет Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.
Сейчас государство не заинтересовано ни в укреплении, ни в резком ослаблении рубля, поэтому боковой тренд — это базовый сценарий.