https://ria.ru/20230103/rubl-1842455110.html

Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года

Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года - РИА Новости, 03.01.2023

Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года

Несмотря на беспрецедентные западные санкции, российская валюта держалась в минувшем году достойно. Пережив мощный стресс, рубль сильно укрепился. И хотя в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:12

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

курс рубля

доллар

евро

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на беспрецедентные западные санкции, российская валюта держалась в минувшем году достойно. Пережив мощный стресс, рубль сильно укрепился. И хотя в декабре он несколько просел, никаких значительных колебаний не предвидится.Нашел равновесиеВесной рубль падал до 120 за доллар. Однако скоординированные меры монетарных властей — маневрирование ключевой ставкой, валютные интервенции, прекращение торгов и ограничения на валютном рынке — усилили его почти в два раза.Правда, под конец года рубль немного ослабел, доходило до 72,6 — из-за снижения нефтяных котировок и повышенного спроса на иностранную валюту. Тем не менее, как подчеркнули в ЦБ, обменный курс оставался все в том же диапазоне, сложившемся в конце мая.Фундаментальные показателиОтносительная стабильность рубля связана с существенным сокращением факторов, влияющих на его стоимость, отмечает Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle. Самое важное сейчас — сальдо торгового баланса страны, а этот показатель положительный.По прогнозу Банка России, в 2023-м экспорт снизится на 7,5-11,5% — на 114 миллиардов долларов, тогда как импорт увеличится на 15 миллиардов.Это, конечно, скажется на национальной валюте. Но не сразуПо оценкам компании "Ренессанс кредит", до лета будет 65-70 за доллар. На евро же подействует промышленный кризис в Европе, так что здесь можно ожидать примерно того же или даже чуть меньше (64-69).По мнению аналитиков ИК Fontvielle, ухудшение фундаментальных макроэкономических показателей рубль ощутит уже в первом квартале: перейдет к уровню 70 за доллар и 75 за евро.Минэкономразвития в сентябрьском отчете предсказывает среднегодовой курс 68,3. Это исходя из средней цены на нефть Urals в 70,1 доллара за баррель (выше потолка), снижения ВВП на 0,8% и профицита торгового баланса в 225,7 миллиарда. В 2024-м ожидается 70,9, в 2025-м — 72,2."ВВП может сократиться сильнее из-за санкций, запрета морских перевозок нефти, потолка цен и возможного эмбарго на поставки газа и СПГ. Сейчас Urals стоит порядка 55 долларов, что скажется на доходной части бюджета и ослабит рубль", — предупреждает Чечушков.Факторы поддержкиШестнадцатого декабря Банк России оставил ключевую ставку прежней — 7,5%.Оценивая текущую динамику и учитывая традиционный для начала года всплеск биржевой игры на понижение, курс с 62-64 за доллар и 66-68 за евро снизится до 65-67 и 67-69 соответственно, предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России. При этом, по его мнению, девятый пакет антироссийских санкций вряд ли сильно повлияет и, скорее всего, к концу февраля рубль вернется к исходным значениям.В "Сбере" считают, что в январе рубль поднимется до 65 за доллар. Этому поспособствуют постепенное восстановление цен и физических объемов экспорта нефти, а также активизация продаж валюты на рынке экспортерами. Пессимистичный сценарий: останется, как в конце года, — 70.Без резких движенийТаким образом, большинство специалистов закладывают в прогноз боковую динамику — никаких резких колебаний или же незначительное ослабление не выше 75 за доллар. Эксперты уверены, что Минфин и ЦБ за этим проследят."Решения будут принимать ситуативно. Курс не является полностью свободным, поскольку движение капитала ограничено", — поясняет Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.Сейчас государство не заинтересовано ни в укреплении, ни в резком ослаблении рубля, поэтому боковой тренд — это базовый сценарий.

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https://ria.ru/20221212/byudzhet-1838110977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/klyuchevaya-stavka-1841586989.html

https://ria.ru/20221230/neft-1842382860.html

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), курс рубля, доллар, евро