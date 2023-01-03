https://ria.ru/20230103/renner-1842890545.html

Раскрыты подробности трагедии с голливудским актером Реннером

Раскрыты подробности трагедии с голливудским актером Реннером - РИА Новости, 03.01.2023

Раскрыты подробности трагедии с голливудским актером Реннером

Американский актер Джереми Реннер получил "обширные" травмы и потерял большое количестве крови в результате несчастного случая во время уборки снега, сообщило... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:36

2023-01-03T02:36

2023-01-03T02:36

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Американский актер Джереми Реннер получил "обширные" травмы и потерял большое количестве крови в результате несчастного случая во время уборки снега, сообщило издание TMZ.Ранее СМИ сообщили, что двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel находится в критическом состоянии "после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега". Реннера доставили на вертолете в больницу.Как рассказали TMZ очевидцы, актер чистил дорогу при помощи снегоуборочного комбайна неподалеку от своего дома после сильного бурана. Сосед Реннера сообщил, что комбайн случайно наехал на ногу актера, из-за полученных травм тот потерял много крови. При этом другой его сосед, врач, до приезда медиков успел наложить на ногу Реннера жгут.Прибывшая на место происшествия полиция увезла комбайн. Неназванный источник сообщил изданию, что снегоуборочная машина обладает "расширенными функциями безопасности и не должна была наехать" на актера.Источник из окружения Реннера рассказал TMZ, что актер получил "обширные" травмы, помимо ноги он получил повреждения других частей тела.Сильные морозы и снежный шторм обрушились на США в конце декабря, жертвами непогоды стали более 60 человек. Как сообщила Национальная метеорологическая служба страны, первая неделя нового года принесет новую волну зимнего шторма, обильных снегопадов, ледяных дождей и торнадо.

https://ria.ru/20221227/zapret-1841771323.html

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в мире, джереми реннер, сша