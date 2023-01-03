https://ria.ru/20230103/ranenie-1842989506.html

Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной

Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной - РИА Новости, 03.01.2023

Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной

Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T22:35

2023-01-03T22:35

2023-01-03T23:52

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что о точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

https://ria.ru/20221114/vsu-1831346362.html

белгородская область

украина

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)