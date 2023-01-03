https://ria.ru/20230103/ranenie-1842989506.html
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной - РИА Новости, 03.01.2023
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:35
2023-01-03T22:35
2023-01-03T23:52
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667044_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_69b08c4ae1fad33d6c56dd52b7bf233d.jpg
БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что о точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
https://ria.ru/20221114/vsu-1831346362.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667044_823:0:3554:2048_1920x0_80_0_0_2c4056d7daa62f3a970c958917bc0bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
22:35 03.01.2023 (обновлено: 23:52 03.01.2023)
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной
Гладков: житель Белгородской области получил огнестрельное ранение на границе с Украиной