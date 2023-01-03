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Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной - РИА Новости, 03.01.2023
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Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной - РИА Новости, 03.01.2023
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:35
2023-01-03T23:52
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что о точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
22:35 03.01.2023 (обновлено: 23:52 03.01.2023)
 
Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной

Гладков: житель Белгородской области получил огнестрельное ранение на границе с Украиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Местный житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что о точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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