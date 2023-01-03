https://ria.ru/20230103/putin-1842959056.html

Путин пообещал семье участницы "Елки желаний" заняться вопросом с их жильем

Путин пообещал семье участницы "Елки желаний" заняться вопросом с их жильем - РИА Новости, 03.01.2023

Путин пообещал семье участницы "Елки желаний" заняться вопросом с их жильем

Президент РФ Владимир Путин пообещал заняться вопросом с жильем семьи 8-летней участницы "Елки желаний" Агаты Былковой из Курганской области, глава государства... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:05

2023-01-03T17:05

2023-01-03T17:20

общество

владимир путин

дед мороз

ямал ири

запорожская область

курганская область

россия

манеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал заняться вопросом с жильем семьи 8-летней участницы "Елки желаний" Агаты Былковой из Курганской области, глава государства сообщил, что даст соответствующее поручение своим помощникам.Президент исполнил желание 8-летней Агаты Былковой из Курганской области, которое та оставила на "Елке желаний". Девочка загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Путин 3 января созвонился с девочкой и ее семьей, чтобы поинтересоваться, как у них дела.Во время общения с девочкой и с ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, Путин поинтересовался, в каких условиях живет семья. Софья Былкова ответила, что бытовые условия в ее квартире хорошие."А сколько комнат? Трехкомнатная? Ну что-то столько детишек, маловато, по-моему", - отметил президент. Мама Агаты Былковой ответила президенту: "В тесноте, да не в обиде". На что глава государства пообещал заняться вопросом позднее."Ну ладно, давайте еще пообсуждаем чуть попозже. Попрошу своих помощников, они позанимаются. Все-таки у вас команда-то большая, четверо ребятишек, все растут", - сказал Путин.С 30 декабря по 4 января для Агаты и членов ее семьи предусмотрена насыщенная программа. Кроме охоты за северным сиянием и катанием в оленьей упряжке в ледяном городке их ждут церемония пересечения Полярного круга, просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Там они прокатятся на вездеходе с ямальским Дедом Морозом – Ямал Ири, покатаются на лошадях, посетят Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского.Путин в разговоре с Агатой поинтересовался, не холодно ли девочке, нравится ли ей организованная поездка. Агата ответила: "Мне очень понравилось все, что мы увидели". Она рассказала, что больше всего ей понравилось северное сияние.Также глава государства спросил у мамы Агаты, все ли нравится ее детям. Софья Былкова поблагодарила президента и всех, кто организовал праздник для ее семьи. "Это люди с огромной душой и чистым сердцем. Пока в нашей стране такие люди, мы просто непобедимы", - сказала она. Также Софья Былкова пригласила Путина в Курганскую область и поздравила президента с Новым годом, пожелала здоровья ему и его близким."Чтобы вы всегда были вместе, рядом. Эти моменты бесценны. Мы бы хотели пригласить вас к нам в гости. Это было бы для нашего института (где работает мать девочки - ред.) своего рода маленькое чудо. Пожалуйста, приезжайте, мы будем очень рады", - сказала Софья Былкова.Благотворительная акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ. Путин 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована флагманская акция " Елка желаний ". Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Так, глава государства уже исполнил желание девочки из Запорожской области Александры Титаренко, которая загадала желание побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Еще одно желание загадал шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает побывать в Военной академии Вооруженных сил.

https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html

https://ria.ru/20221231/zhelaniya-1842603561.html

запорожская область

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, дед мороз, ямал ири, запорожская область, курганская область, россия, манеж, новый год