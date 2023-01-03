https://ria.ru/20230103/propuska-1842975725.html

В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства

В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства - РИА Новости, 03.01.2023

В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства

В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T19:35

2023-01-03T19:35

2023-01-03T19:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

мелитополь

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации Энергодара. Как отмечается, в дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска станут обязательными, поэтому получить их необходимо как можно быстрее. Для получения пропуска на личное транспортное средство необходимо прибыть в ближайшую военную комендатуру - вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт и документы на транспортное средство. Пропуска на служебные транспортные средства оформляются организациями через военную комендатуру. "Пропуска необходимо получить в кратчайшие сроки! В настоящее время, все передвижения по области через блок-посты производятся установленным ранее порядком", - отмечается в сообщении администрации.

https://ria.ru/20221230/zaporozhe-1842485965.html

запорожская область

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запорожская область, энергодар, мелитополь