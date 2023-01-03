Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/propuska-1842975725.html
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства - РИА Новости, 03.01.2023
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства
В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:35
2023-01-03T19:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470b26277898aabe30fdae706f21afc2.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации Энергодара. Как отмечается, в дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска станут обязательными, поэтому получить их необходимо как можно быстрее. Для получения пропуска на личное транспортное средство необходимо прибыть в ближайшую военную комендатуру - вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт и документы на транспортное средство. Пропуска на служебные транспортные средства оформляются организациями через военную комендатуру. "Пропуска необходимо получить в кратчайшие сроки! В настоящее время, все передвижения по области через блок-посты производятся установленным ранее порядком", - отмечается в сообщении администрации.
https://ria.ru/20221230/zaporozhe-1842485965.html
запорожская область
энергодар
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a58f4ca2f139c4acaf0b7837f6e4c4d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, энергодар, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Мелитополь
19:35 03.01.2023 (обновлено: 19:36 03.01.2023)
 
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства

Власти Запорожской области сообщили жителям о выдаче пропусков на транспортные средства

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации Энергодара.
Как отмечается, в дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска станут обязательными, поэтому получить их необходимо как можно быстрее.
"Уважаемые жители Запорожской области! В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области. Выдача пропусков будет производиться в военных комендатурах города Мелитополя, Бердянска, Токмака и Васильевки", - говорится в сообщении.
Для получения пропуска на личное транспортное средство необходимо прибыть в ближайшую военную комендатуру - вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт и документы на транспортное средство. Пропуска на служебные транспортные средства оформляются организациями через военную комендатуру.
"Пропуска необходимо получить в кратчайшие сроки! В настоящее время, все передвижения по области через блок-посты производятся установленным ранее порядком", - отмечается в сообщении администрации.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 15:13Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали о новом уставе региона
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала