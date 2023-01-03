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В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства - РИА Новости, 03.01.2023
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства
В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:35
2023-01-03T19:35
2023-01-03T19:36
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запорожская область
энергодар
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации Энергодара. Как отмечается, в дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска станут обязательными, поэтому получить их необходимо как можно быстрее. Для получения пропуска на личное транспортное средство необходимо прибыть в ближайшую военную комендатуру - вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт и документы на транспортное средство. Пропуска на служебные транспортные средства оформляются организациями через военную комендатуру. "Пропуска необходимо получить в кратчайшие сроки! В настоящее время, все передвижения по области через блок-посты производятся установленным ранее порядком", - отмечается в сообщении администрации.
https://ria.ru/20221230/zaporozhe-1842485965.html
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запорожская область, энергодар, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Мелитополь
19:35 03.01.2023 (обновлено: 19:36 03.01.2023)
В Запорожской области начали выдавать пропуска на транспортные средства
Власти Запорожской области сообщили жителям о выдаче пропусков на транспортные средства
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории региона, сообщается в Telegram-канале администрации Энергодара.
Как отмечается, в дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска станут обязательными, поэтому получить их необходимо как можно быстрее.
"Уважаемые жители Запорожской области! В Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области. Выдача пропусков будет производиться в военных комендатурах города Мелитополя, Бердянска, Токмака и Васильевки", - говорится в сообщении.
Для получения пропуска на личное транспортное средство необходимо прибыть в ближайшую военную комендатуру - вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт и документы на транспортное средство. Пропуска на служебные транспортные средства оформляются организациями через военную комендатуру.
"Пропуска необходимо получить в кратчайшие сроки! В настоящее время, все передвижения по области через блок-посты производятся установленным ранее порядком", - отмечается в сообщении администрации.