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Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов - РИА Новости, 03.01.2023
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Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов - РИА Новости, 03.01.2023
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:22
2023-01-03T08:22
в мире
дарданеллы
стамбул
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул. Густой туман наблюдается в мегаполисе уже третий день. Около 50 авиарейсов были отменены в понедельник вечером. "Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены по радио, было объявлено, что пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости",- сообщила служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы). Было заявлено, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет. Местное паромное сообщение продолжается.
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в мире, дарданеллы, стамбул, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Стамбул, Чанаккале (провинция)
08:22 03.01.2023
 
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов из-за сильного тумана

CC BY-SA 2.0 / calflier001 / THE DARDANELLESДарданелльский пролив
Дарданелльский пролив - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
CC BY-SA 2.0 / calflier001 / THE DARDANELLES
Дарданелльский пролив. Архивное фото
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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул.
Густой туман наблюдается в мегаполисе уже третий день. Около 50 авиарейсов были отменены в понедельник вечером.
"Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены по радио, было объявлено, что пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости",- сообщила служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы).
Было заявлено, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет.
Местное паромное сообщение продолжается.
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В миреДарданеллыСтамбулЧанаккале (провинция)
 
 
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