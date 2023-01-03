https://ria.ru/20230103/proliv-1842899141.html
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов - РИА Новости, 03.01.2023
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:22
2023-01-03T08:22
2023-01-03T08:22
в мире
дарданеллы
стамбул
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул. Густой туман наблюдается в мегаполисе уже третий день. Около 50 авиарейсов были отменены в понедельник вечером. "Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены по радио, было объявлено, что пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости",- сообщила служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы). Было заявлено, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет. Местное паромное сообщение продолжается.
https://ria.ru/20230102/aeroport-1842848777.html
дарданеллы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, стамбул, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Стамбул, Чанаккале (провинция)
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов из-за сильного тумана