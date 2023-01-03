https://ria.ru/20230103/proliv-1842899141.html

Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов - РИА Новости, 03.01.2023

Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:22

2023-01-03T08:22

2023-01-03T08:22

в мире

дарданеллы

стамбул

чанаккале (провинция)

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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул. Густой туман наблюдается в мегаполисе уже третий день. Около 50 авиарейсов были отменены в понедельник вечером. "Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены по радио, было объявлено, что пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости",- сообщила служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы). Было заявлено, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет. Местное паромное сообщение продолжается.

https://ria.ru/20230102/aeroport-1842848777.html

дарданеллы

стамбул

чанаккале (провинция)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дарданеллы, стамбул, чанаккале (провинция)