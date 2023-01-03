https://ria.ru/20230103/prazdniki-1842895453.html

В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников

В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников - РИА Новости, 03.01.2023

В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников

Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T06:34

2023-01-03T06:34

2023-01-03T15:05

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов. При этом парламентарий отметил, что не стоит сокращать майские праздники, так как люди занимаются посевом. "Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами и здесь, наверное, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется", — добавил он. В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). Таким образом, в 2023 году будет 25 праздничных дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/vyplaty-1764167033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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