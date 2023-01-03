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В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников - РИА Новости, 03.01.2023
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В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников
В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников - РИА Новости, 03.01.2023
В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников
Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T06:34
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госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов. При этом парламентарий отметил, что не стоит сокращать майские праздники, так как люди занимаются посевом. "Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами и здесь, наверное, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется", — добавил он. В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). Таким образом, в 2023 году будет 25 праздничных дней.
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госдума рф, единая россия
Госдума РФ, Единая Россия
06:34 03.01.2023 (обновлено: 15:05 03.01.2023)
 
В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних праздников

Депутат Иванов: новогодние праздники нужно сократить, чтобы у людей было три активных дня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов.

"Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо. <…> Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше", — сказал он.

При этом парламентарий отметил, что не стоит сокращать майские праздники, так как люди занимаются посевом.
"Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами и здесь, наверное, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется", — добавил он.
В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). Таким образом, в 2023 году будет 25 праздничных дней.
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