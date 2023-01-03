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В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/poteri-1842943005.html
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.01.2023
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:46
2023-01-03T14:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
14:46 03.01.2023 (обновлено: 14:59 03.01.2023)
 
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении убиты и ранены более 120 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР.
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