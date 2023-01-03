https://ria.ru/20230103/poteri-1842943005.html

В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.01.2023

В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:46

2023-01-03T14:46

2023-01-03T14:59

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР.

https://ria.ru/20230103/poteri-1842942718.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика