https://ria.ru/20230103/poteri-1842943005.html
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.01.2023
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:46
2023-01-03T14:46
2023-01-03T14:59
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам противника, его потери составила более 120 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем украинским штурмовым отрядам в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка ДНР.
https://ria.ru/20230103/poteri-1842942718.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:46 03.01.2023 (обновлено: 14:59 03.01.2023)
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении убиты и ранены более 120 украинских военных